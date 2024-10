Cetraro: si dimette il sindaco Ermanno Cennamo

StrettoWeb

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, si è dimesso oggi dal ruolo che rivestiva dal settembre 2020. Alla guida della lista Cambiamo Cetraro aveva raccolta il 55, 89% dei voti, prevalendo sul Patto per il Futuro di Angelo Aita. La decisione di rassegnare le dimissioni è maturata al culmine di un tribolato periodo caratterizzato dall’instabilità della propria maggioranza. Nonostante i tentativi messi in campo nelle scorse settimane, non è riuscito a ricomporre le alleanze a sostegno del mandato. A meno di ripensamenti consentiti dalla legge nell’arco di 20 giorni, il comune sarà commissariato fino a nuove elezioni.

