Cenano al ristorante ma vanno via senza pagare: pubblicato lo scontrino, poi il colpo di scena

Ci risiamo. E’ successo di nuovo. Sì, perché non è la prima volta e chissà quante altre volte è capitato. Ultimamente, però, tra un maggior coraggio dei ristoratori, e la scusa per post virali e un po’ di pubblicità che non guasta mai, questi episodi vengono enfatizzati molto di più. Il riferimento è a una coppia che, dopo aver cenato al ristorante, è scappata via senza pagare.

Più volte, nei mesi scorsi, abbiamo raccontato di situazioni simili in Calabria, con la pubblicazione dello scontrino a rappresentare l’umiliazione – giustamente – nei confronti degli autori del gesto. Questa volta però è successo a un Ristorante di Bonisiolo, frazione del comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, sabato sera, il 12 ottobre. Il titolare del locale ha pubblicato appunto lo scontrino, con tanto di post.

Il post integrale

“Post rivolto ai due simpatici ragazzi che sono venuti a cena da noi sabato 12 e si sono inavvertitamente dimenticati di pagare il conto prima di uscire separatamente dal locale, prima lei e poi lui. Volevamo solo dirvi, certi che entrambi eravate convinti che avesse pagato l’altro, siete venuti proprio bene nelle riprese delle telecamere sia interne che esterne al locale!”.

“Siamo sicuri che il gesto non sia stato volontario e per questo vi diamo la possibilità di rimediare tramite bonifico, PayPal oppure con Satispay (che comunque vi garantisce l’anonimato) prima di andare a sporgere denuncia consegnando le immagini relative che poi saranno anche pubblicate sulle nostre pagine social! Ricordate che non è tanto per la cifra in sé stessa ma perché per quella cifra ci sono state persone che hanno dato il massimo per “regalarvi” una piacevole serata! P.s.: a pagamento avvenuto verrà emesso regolare scontrino fiscale”.

Il “capitolo” finale della storia

Insomma, sgamati. Lo scontrino è stato pubblicato, le telecamere li hanno beccati, ma c’è modo di rimediare. Così è stato. Ieri, lunedì, il giorno dopo la pubblicazione dello scontrino (domenica), “la persona è passata in locale a saldare il conto! Grazie a tutti per la solidarietà e per il sostegno!”, si legge sempre sui social del locale. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, ma la magra figura resta, a prescindere dalle motivazioni della “fuga”.

