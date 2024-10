Catania, pronti i lavori di riqualificazione in piazza Turi Ferro: ecco come diventerà | FOTO

StrettoWeb

“Tra poco più di una settimana cominceranno i lavori di riqualificazione in piazza Turi Ferro. Sarà il primo a partire, tra i cantieri per le opere dei Piani Integrati che riconfigureranno l’area di San Berillo. Naturalmente questo comporterà molti disagi per il tempo necessario all’esecuzione dell’intero intervento, stimato in tredici mesi. Per discutere di criticità, suggerimenti e proposte ci riuniremo con residenti e operatori commerciali lunedì 7 alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura. E ricordando Il Piccolo Principe, la didascalia sarà “bisogna sopportare il bruco se si vuol veder volare la farfalla”.

Così in una nota il Sindaco di Catania Enrico Trantino in merito all’inizio dei lavori di riqualificazione in piazza Turi Ferro. In alto, a corredo dell’articolo, la gallery di tutte le immagini su come sarà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.