Catania: aggrediscono vigili urbani che multano auto, due arresti

StrettoWeb

Due vigili urbani che ieri sera stavano multando delle auto in divieto di sosta, in una centralissima via della città, non distante dal Municipio e dalla Questura di Catania, sono stati aggrediti da due persone che sono state poi arrestate da agenti di polizia delle Volanti per resistenza e offesa a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. I due avrebbero anche aggredito una persona che li stava riprendendo. Sul posto è intervenuto personale medico del 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.