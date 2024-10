Caos scuole a Reggio Calabria, guerra in Commissione tra insulti e minacce di querela

StrettoWeb

E’ stata una commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria con forti tensioni e scontri verbali furiosi tra il presidente Massimo Ripepi e l’assessore Anna Briante. Il caos scuole non tende a placarsi e gli animi si sono surriscaldati sin dall’inizio della riunione anche per la presenza di un gruppo di genitori. Una semplice domanda del consigliere Armando Neri relativa alla presenza o meno della figura del tecnologo alimentare nella commissione mensa fa scattare la “ribellione” dell’assessore Briante. “Cosa c’entra questo quesito con l’ordine del giorno? Qui parliamo di atti amministrativi e non di altro. Perchè la presenza dei genitori?”, chiede Briante.

Il presidente Ripepi non ci sta e ribatte: “volete delegittimare la commissione, caro assessore lei dice sciocchezze. Voi fate solo squadrismo, sfiduciatemi e querelatemi. Porterò la registrazione di questa seduta al Prefetto”. Apriti cielo. Protesta furiosa del consigliere Marino: “esco per l’impossibilità di svolgere il nostro ruolo per le continue ingiurie ed offese gratuite personali”. Si accoda anche il consigliere Quartuccio: “lascio i lavori in pieno dissenso con la gestione della commissione da parte del Presidente. Mi auguro si ristabilisca un clima di serenità”. Il vicesindaco della città metropolitana, Carmelo Versace, si scaglia contro Ripepi: “lei sa solo offendere. Ricordo l’atteggiamento dell’amministrazione che ha assegnato queta commissione all’opposizione, a differenza invece di quanto accade con il governo regionale”. Il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, sottolinea: “la presidenza di questa commissione affidata ad un esponente dell’opposizione è legittima e non una concessione dell’amministrazione in quanto il regolamento parla chiaro”. Tenta di gettare acqua sul fuoco il consigliere Zimbalatti: “questo clima di tensione non porta a nulla, così non riusciamo a dare risposte ai cittadini”. Intervento pacato anche da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino: “siamo sempre disponibili a dare suggerimenti utili per aiutare i cittadini”.

Le risposte di Briante

Quando la situazione ritorna tranquilla, l’assessore Briante, dà alcune risposte: “gli alunni sono tutti ricollocati, ci sono problemi solo con Catona. Tutti i servizi sono sicuramente perfettibili ma ho trovato genitori attenti e comprensivi. L’ex Ciapi? Attendiamo l’ok della Regione Calabria”. “Il Pytagoras? Stiamo valutando cosa fare e lavoriamo per recuperare nuovi fondi da investire sulle scuole“, sottolinea Briante.

