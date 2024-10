Calcio, Virtus Messina: Francesco Trimarchi è il nuovo allenatore

StrettoWeb

“L’ASD Virtus Messina comunica ufficialmente di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico del Club a mister Francesco Trimarchi. Uomo e sportivo di grande competenza, mister Trimarchi è stato per molti anni collaboratore di mister Giuseppe Raffaele.

Numerose le avventure vissute nel ruolo di Allenatore in Seconda proprio al fianco di mister Raffaele: una cooperazione iniziata sulla panchina del Due Torri nel campionato di Eccellenza (difesa meno battuta della categoria) e conclusa su quella del Potenza (in Serie C)”. Così in una nota il club.

“Da segnalare, altresì, le esperienze sulle panchine di Orlandina, Akragas ed Igea Virtus Barcellona (promosso in Serie D e vincitrice dei Play-Off di quarta serie nella stagione 2017/2018), oltre alla breve parentesi con l’ACR Messina (durante la quale ha curato la fase del pre-campionato per la stagione 2018/2019). Ultima esperienza in qualità di Collaboratore Tecnico nell’U17 della Rappresentativa Siciliana. La società tutta augura a mister Trimarchi le migliori fortune in vista di questa nuova esperienza”, si legge ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.