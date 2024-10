Calcio, giallo in Prima Categoria: “aggredito negli spogliatoi” arbitro di Reggio Calabria, match sospeso

StrettoWeb

Sotto una pioggia incessante, con il campo allagato, dopo due espulsioni, il match di Prima Categoria calabrese tra Real Fabriziese e Promosport è stato sospeso. Le motivazioni, però, non sarebbero legate al maltempo ma, secondo quanto evidenziato dalla squadra ospite, per un’aggressione negli spogliatoi nei confronti dell’arbitro di Reggio Calabria Giovanni Zirilli.

Così si legge nel commento alla gara della compagine lametina. “I nostri ragazzi hanno iniziato alla grande, passando in vantaggio dopo appena 50 secondi grazie a un gol di Mercurio. Un’autorete propiziata da Marrello ha permesso alla squadra di raddoppiare poco dopo. Al 12′ minuto, è nuovamente Mercurio che porta il risultato sul 3-0, siglando una splendida doppietta. In seguito, nel primo tempo, i padroni di casa hanno subito due espulsioni. La partita è stata poi sospesa al termine della prima frazione di gioco, decisa dal direttore di gare, in seguito all’aggressione avvenuta negli spogliatoi. Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice sportivo”. Non resta dunque che attendere, adesso, la decisione del Giudice Sportivo.

