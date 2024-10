Calcio, Gioiese: si dimette il DS Paolo Campolo. C’è già il sostituto

StrettoWeb

“L’A.S.D. Gioiese 1918 comunica di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili da parte del direttore sportivo Paolo Campolo. Il sodalizio viola, quindi, ringrazia il dirigente Campolo per il lavoro svolto in questi mesi con serietà ed abnegazione e gli augura le migliori fortune. In seguito a tale decisione, pertanto, il club presieduto dal presidente Filippo Martino ha provveduto ad ingaggiare un nuovo d.s. che corrisponde al nome di Felice Melchionna”.

“Un passato da calciatore professionista, che nelle battute finali della carriera agonistica lo ha visto indossare anche la maglia dell’Ideal Gioia, Melchionna ha dato il meglio di se in panchina, allenando quasi sempre in Serie D, in piazze importanti quali Modica, Budoni, Hintereggio e soprattutto Gaeta. A Gioia Tauro, arriva a dar man forte all’interno dei quadri dirigenziali, pronto a operare in fase di calciomercato per rinforzare l’organico del team metaurino. A Felice, pertanto, la società Gioiese augura una stagione ricca di soddisfazioni”. Così in una nota il club reggino di Eccellenza.

