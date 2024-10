Calcio a 5, prima sconfitta per la Futura: vince Mascalucia

StrettoWeb

Dopo due vittorie consecutive, un momento magico di risultati, dalla Scuola Calcio alle selezioni Under, la Polisportiva Futura non riesce a fare risultati e cade, ad un minuto e diciotto dalla fine, passando da un ipotetico 2-1 ad un risultato inverso, arrivato da un recupero e gol del portiere avversario. Vince la matricola Mascalucia che gioca una gara attenta e concentrata. I quintetti: La Futura, reduce da due successi ottenuti contro Roma e Tombesi schiera Parisi, Honorio, Scopelliti, Pizetta e Labate, dovendo fare nuovamente a meno del Capitano Cividini. Gli ospiti schierano il giovane Danilo Lo Faro tra i pali, Licandri, D’Arrivo, Messina e Longo.

Il primo tempo è troppo soft con pochissime palle gol e portieri poco impegnati. La sblocca Mascalucia grazie ad una serpentina illuminante di Marletta che serve Nicolosi per il gol dell’uno a zero al diciottesimo. Scalavino sfiora il gol del pari sotto rete con il primo tempo che si chiude sullo zero a uno. Nel secondo tempo è monopolio della sfera a marchio Futura: azioni su azioni, poche realmente pericolose ma tanti tentativi. Andrea Labate, la sblocca da campione con un giro dorsale ed un gol che s’insacca all’incrocio al ventiseiesimo.

L’inerzia cambia ancor di più con Honorio e soci pronti a spingere a caccia del gol della vittoria. Tanto powerplay sul finale: arma molto “pericolosa”. Su di un tentativo a rete, il portiere del Mascalucia Lo Faro non solo para, ma s’inventa il gol della giornata che firma l’impresa corsara degli ospiti. Tanto rammarico e voglia di ripartire subito per la Futura che nel prossimo turno se la vedrà contro un avversario tostissimo, in trasferta, come il Cnl Cus Molise.

