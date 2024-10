Bella Ciao e pugno chiuso al Parlamento Europeo, la protesta di Mimmo Lucano contro Orban

StrettoWeb

Il discorso di Viktor Orban al Parlamento Europeo ha suscitato la protesta degli europarlamentari di Sinistra. “In Europa, l’antisemitismo, l’omofobia e la violenza contro le donne sono in aumento con l’immigrazione”, ha affermato Orban, suscitando un certo sconcerto in plenaria. Per quanto riguarda la crisi migratoria, ha chiesto di proteggere le frontiere esterne dell’Ue e vede come unica soluzione dei centri per i migranti al di fuori dell’Unione, dove verrebbero controllati prima di fare ingresso: senza “non potremo tutelare l’Ue dall’immigrazione clandestina. C’è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l’autorizzazione previamente”.

Apriti cielo. I parlamentari della Sinistra hanno alzato cartelli contro la corruzione. Una parte dell’aula ha intonato Bella Ciao con il pugno chiuso con in testa Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed Ilaria Salis, ambedue elette con l’Alleanza Verdi Sinistra

