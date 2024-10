Bambina di 12 anni investita da un treno, è in gravi condizioni: la ricostruzione

StrettoWeb

Una bambina di 12 anni è stata investita da un treno a Padova. La piccola si trova, attualmente, in fin di vita dopo essere stata soccorsa nel primo pomeriggio odierno e trasportata all’ospedale pediatrico di Padova. Attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il macchinista, accortosi dell’incidente, ha subito fermato il treno e chiamato i soccorsi. Sono in corso le indagini da parte della Polfer per capire se la ragazzina, lungo i binari, fosse sola o in compagnia di altre persone.

