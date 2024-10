Balenando Festival, la passeggiata letteraria con Domenico Forgione a Sant’Eufemia d’Aspromonte

StrettoWeb

La cultura si sposa con la montagna: una originale Passeggiata Letteraria a S. Eufemia D’Aspromonte si è realizzata grazie a una speciale guida, lo storico Domenico Forgione che ha proposto un itinerario montano tra letteratura, storia e suggestivi luoghi. In collaborazione con il Balenando in Burrasca Reading festival, infatti, Sant’Eufemia d’Aspromonte è stata protagonista di un racconto caratterizzato dall’attraversamento di tappe importanti che hanno visto protagonisti i profili illustri di quei personaggi che hanno segnato la storia del territorio, ma anche gli edifici e i luoghi che ancora oggi rappresentano punti di grande interesse paesaggistico, turistico e culturale.

“Un modo per entrare nella storia del paese e proporla a chi lo visita – racconta lo storico Forgione – quindi si può dire che il percorso proposto è una sorta di vero e proprio museo all’aperto. Nella passeggiata è stata ricostruito il corso degli eventi del paese di S. Eufemia D’Aspromonte attraverso i personaggi, i luoghi e gli avvenimenti più significativi». Si è partiti dalla zona più antica del sito, per attraversare le varie epoche affascinando soprattutto i giovanissimi studenti che, grazie alla dirigente Francesca Barbaro con gli insegnanti, Mariella Fedele, Teresa Zappalà, Rossella Morabito, Alessandra Tedesco, Gabriele Bello e Francesco Luppino, hanno aderito con grande entusiasmo al progetto, accompagnando all’interessante evento le classi 3A e 3B delle Scuole Secondarie di I grado “V. Visalli” Sant’Eufemia d’Aspromonte e dell’Istituto Comprensivo“Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà”. L’appuntamento si è concretizzato mercoledì 9 ottobre a S. Eufemia D’Aspromonte con un incontro itinerante che coniuga la ricerca storico-letteratia con l’attrazione turistica. L’appuntamento letterario fa parte del programma di Balenando in Burrasca Reading festival, realizzato a cura di associazione Adexo con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

