Baker Hughes, Commissione antindrangheta: “non ripetiamo errori del passato per poi lamentarci che i giovani scappano”

“Non accantoniamo definitivamente la speranza su un investimento rilevante in termini economici e di capitale umano qual è quello della società Baker Hughes, leader di tecnologia al servizio dell’energia. Il Presidente Occhiuto bene ha fatto – in queste ore – a prendere posizione esternando amarezza; riapra con la sua autorevolezza la trattativa. La Calabria ha bisogno di attrarre investimenti e di raccogliere le sfide anche per valorizzare il capitale umano, i professionisti che, proprio su questi campi si stanno formando nell’Università della Calabria, oltre tutto l’indotto”. Questo quanto dichiara il Presidente della Commissione Consiliare antindrangheta Pietro Molinaro in merito alla vicenda Baker Hughes, che tanto sta facendo discutere in questi giorni per via della rinuncia dell’azienda all’investimento al Porto di Corigliano Rossano.

“Promuovere la cultura dell’innovazione è importante. Sostenere la ricerca e lo sviluppo che favorisca la nascita di nuove imprese. È necessario investire nella formazione e nella qualificazione dei giovani, per colmare il gap di competenze e attrarre talenti. In questa direzione va, anche, l’intervento del Ministro Urso che in una lettera a Baker Hughes ha manifestato piena disponibilità per un maggiore approfondimento nell’attesa fiduciosa di un propositivo ripensamento dell’impresa. Non ripetiamo errori del passato per poi lamentarci che i giovani abbandonano la propria terra. Abbiamo bisogno di una Calabria protagonista che metta a sistema asset produttivi storici e attuali”, aggiunge Molinaro.

