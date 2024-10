Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Bagnara Calabra

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Bagnara Calabra è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

All’ufficio postale di Bagnara Calabra si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Dal 21 al 26 ottobre i clienti dell’ufficio postale centrale di Bagnara Calabria potranno rivolgersi agli altri sportelli cittadini di Porelli e Pellegrina, mentre da lunedì 28 ottobre e per tutta la durata dei lavori sarà disponibile una sede temporanea in via Adone, allestita in un container provvisto anche di sportello ATM, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 – 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

