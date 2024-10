“Ti auguro u campi 100 anni, 99 spitali spitali e unu cu doluri”: scritta enorme a Polistena. Il Comune: “vergognatevi!”

StrettoWeb

Una scritta enorme nella piazza della Chiesa San Francesco di Paola a Polistena, provincia di Reggio Calabria. Il testo, in dialetto, si può ridurre a quello che – nell’immaginario culturale reggino – viene propriamente definito “malanova”, cioè augurare il male a una persona. Testualmente, questa la frase: “Ti auguro u campi 100 anni, 99 spitali spitali e unu cu doluri“, come si può vedere nell’immagine in alto.

Il gesto, ovviamente, ha scatenato la rabbia del paese e dell’Amministrazione, che ha postato l’immagine con la scritta sui social aggiungendo un “vergognatevi! Non è un problema di telecamere… è un problema di civiltà e rispetto dei beni comuni”.

