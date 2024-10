Asili nido a Reggio Calabria, il PD esalta l’Amministrazione: “da zero a 355 nel 2026”. Dove saranno

StrettoWeb

“Nuovi posti andranno ad arricchire l’offerta degli asili nido della città dello Stretto. Nel bilancio consolidato che è stato approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale sono stati creati i capitoli per un apposito finanziamento del Pnrr per la progettazione di quattro asili nido che saranno collocati in diverse località di Reggio: a Catona, nella zona del Parco Caserta, a Sbarre – Ciccarello e Pellaro”. Ad affermarlo in un comunicato stampa sono i consiglieri comunali del Partito democratico.

“Inoltre, ricordiamo che sono in costruzione con i fondi dei Patti per il Sud due asili nido ad Arghillà e a Gallico da venticinque posti ciascuno, i cui lavori saranno completati entro il 31 dicembre 2025. E poi sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico negli asili di Archi e Gebbione e dell’asilo aziendale del Cedir. Attualmente a disposizione ci sono 125 posti negli asili. Tirando le somme: siamo partiti con zero asili nido nel 2014 e, al 31 dicembre 2026, arriveremo a 355 posti” hanno aggiunto i consiglieri.

“Fin dal suo insediamento, tra le linee di mandato, l’Amministrazione Falcomatà ha mostrato di avere a cuore le famiglie, le mamme e i papà lavoratori. Siamo partiti nel 2014 con la città che non aveva nemmeno un asilo nido. Tuttavia, grazie a scelte oculate, a una politica sempre attenta alla programmazione, grazie all’intuito e all’abnegazione del sindaco, questa Amministrazione è riuscita a garantire il raggiungimento degli obiettivi che si era prefissata nonostante le difficoltà, soprattutto finanziarie, incontrate in questi anni e riuscirà, nel 2026, ad assicurare ben 355 posti negli asili nido”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.