Arghillà, i cittadini protestano davanti a Ecologia Oggi: “dopo un anno di proclami non è cambiato nulla”

Esattamente un anno fa, Piazza Italia (RC) ha ospitato una manifestazione organizzata dal Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – la Rinascita”, che ha visto la partecipazione attiva dei Comitati di Quartiere di vari rioni di Reggio Calabria. Oggi, il Gruppo Civico torna in piazza davanti alla sede di Ecologia Oggi per denunciare che, nonostante le promesse e i proclami, la situazione non è cambiata: ad Arghillà persiste un’emergenza igienico-sanitaria e ambientale.

“Interventi sporadici!” ha affermato il Presidente del Gruppo Civico, Patrizia D’Aguì. “Le misure occasionali adottate sono state attuate solo dopo le costanti pressioni del nostro gruppo e di associazioni del quartiere. Abbiamo parlato dei progetti Pinqua per oltre un anno; tuttavia, nonostante gli annunci, i lavori che dovevano partire a settembre non sono ancora iniziati”.

La situazione continua a rimanere critica e i cittadini chiedono interventi efficaci. Filippo Gangemi, Vicepresidente del Gruppo Civico, ha sottolineato: “Ad Arghillà, molte persone soffrono di problemi di salute a causa del degrado presente! È fondamentale e urgente che la Procura avvii un’inchiesta per accertare le responsabilità di questo scempio!”.

Durante la conferenza, Giovanni Votano, Presidente del Coordinamento di Quartiere Arghillà, ha esortato l’amministrazione a intensificare i controlli: “Insieme al Gruppo Civico ‘Noi Siamo Arghillà’, chiediamo che questa situazione venga risolta al più presto, perché non possiamo più sopportare questa condizione! Non bastano solo i progetti sociali per affrontare il problema!”.

Sul tema della raccolta differenziata ad Arghillà è intervenuto il Responsabile operativo di Ecologia Oggi, dott. Vincenzo Grande: “Il nostro progetto prevede una raccolta organizzata per zone (A, B e C): la zona A adotterà il sistema dei mastelli porta a porta; la zona B prevede la raccolta porta a porta con il ritiro della frazione indifferenziata ed organico con mastello e le altre frazioni con ritiro stradale con apposite attrezzature; mentre la zona C, in cui rientra il quartiere di Arghillà, prevede la totale raccolta differenziata stradale.” – ha spiegato Grande. “Stiamo collaborando con l’amministrazione comunale per concretizzare questi programmi e, in tempi brevi, presenteremo il piano alla cittadinanza. Siamo fiduciosi che, con il supporto dei comitati e di chi vorrà aiutarci, raggiungeremo gli obiettivi”.

La conferenza stampa ha messo in evidenza l’emergenza rifiuti che affligge il Quartiere di Arghillà, ponendo l’accento sulle esigenze e le difficoltà dei cittadini. È emerso un appello forte e chiaro nei confronti delle istituzioni competenti affinché affrontino seriamente le problematiche del Quartiere e programmino interventi sistematici e mirati: “Rivolgiamo un invito al Comune di Reggio Calabria, il quale finora ha più annunciato fantomatici progetti piuttosto che pianificare interventi definitivi e di ampia portata. È tempo di non lasciare il nostro Quartiere in balia di misure temporanee e senza prospettive!” ha concluso la Presidente Patrizia D’Aguì.

