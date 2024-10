Arenaways, arriva la 3ª compagnia ferroviaria dopo Trenitalia e Italo: tra i soci anche Caronte & Tourist, ha la concessione per la linea Roma-Reggio Calabria

StrettoWeb

A partire dal 2025, l’Italia avrà la sua 3ª compagnia ferroviaria nazionale dopo Trenitalia e Italo. Martedì 7 gennaio 2025, alle 5:55 del mattino partirà dalla stazione di Cuneo, in Piemonte, il primo treno Arenaways del nuovo servizio della linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Fondata nel 2006 da Giuseppe Arena, ex capostazione, tentò di fare concorrenza a Trenitalia. Chiuse le attività nel 2012 un anno dopo e adesso ritorna dopo aver fatto causa a RFI ed aver vinto finanche in Cassazione. La nuova Arenaways è guidata dal figlio di Giuseppe Arena, Matteo, e fa parte di un nuovo gruppo chiamato Longitude. Tra i soci anche Caronte & Tourist e GCF, società di armamento ferroviario.

Arenaways ha la concessione per la linea Roma-Reggio Calabria

L’autorità di regolazione dei trasporti ha concesso all’azienda l’accesso ad alcune linee nazionali e internazionali: Roma-Reggio Calabria, Torino-Lecce, Torino-Venezia, Milano-Insbruck-Monaco di Baviera, Roma-Genova, Roma-Reggio Calabria. Anche in questo caso, come per la linea Ceva-Ormea, sempre in Piemonte, le corse non dovrebbero partire prima del 2026.

La strategia

“Se oggi convinciamo un passeggero, domani due, dopodomani tre, alla fine toglieremo molte auto dalle strade. È un cambio che garantisce più sicurezza e più rispetto dell’ambiente”. Questo il piano di Matteo Arena per rendere sostenibili le tratte abbandonate che ha deciso di servire con i treni Arenaways. Arenaways punta, quindi, a far riprendere il servizio in alcune tratte che Trenitalia non serve più. In tutto in Italia ne esistono 36 ancora in grado di far viaggiare dei treni.

