Allerta Meteo, scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia già sabato | ELENCO

A causa del maltempo che colpirà nelle prossime ore la Calabria, molte scuole della Regione rimarranno chiuse. Il maltempo sarà più cruento domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 ed è molto probabile – come già anticipato ieri da StrettoWeb – che molti comuni chiuderanno le scuole la prossima settimana, ma intanto già domani – sabato 18 ottobre – alcuni sindaci stanno predisponendo la chiusura in via precauzionale alla luce dell’allerta meteo arancione lanciata dalla protezione civile in tutta la Regione.

Ecco l’elenco completo in continuo aggiornamento:

Bagnara Calabra

Cirò Marina

Petilia Policastro

Sersale

Catanzaro

Amaroni

Girifalco

Soverato

Satriano

Squillace

Taverna

Cutro

