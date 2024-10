Gli alieni sono già tra noi? La risposta di Elon Musk e quel precedente del 2017

StrettoWeb

Nel corso di un comizio in favore della campagna elettorale di Donald Trump per le elezioni USA, tenutosi in Pennsylvania, Elon Musk è tornato a parlare di alieni. Il famoso miliardario, fondatore di Tesla e SpaceX, molto interessato all’esplorazione spaziale, ha dichiarato che, nonostante non abbia mai visto un alieno, essi “potrebbero essere qui, tra di noi“.

Non è la prima volta che Elon Musk fa un riferimento diretto agli alieni. Durante un’intervista al World Government Summit a Dubai nel febbraio 2017, dopo una discussione approfondita sull’intelligenza artificiale e i suoi potenziali pericoli, un giornalista ha chiesto a Elon Musk: “Molti ritengono che tu non sia completamente umano, ma un alieno. Sei un alieno?” In risposta a questa domanda giocosa, Musk ha riso e ha risposto, “Forse”, continuando a sorridere.

Elon Musk ha parlato dell’esplorazione spaziale e dell’importanza per l’umani di aspirare a diventare “gli alieni che esplorano altre galassie“, rivelando per altro di non aver visto alcuna prova concreta della presenza di alieni sulla Terra, né i suoi satelliti Starlink hanno mai dovuto manovrare per evitare UFO.

