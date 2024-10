Akademia Messina vittoriosa al tie-break con Costa Volpino | FOTO

StrettoWeb

Vittoria al tie-break (2-3) per Akademia Sant’Anna che, nella prima trasferta della stagione, viola il taraflex del “PalaCbl”, superando Costa Volpino nel set decisivo. Su un campo complicato, prova strepitosa delle SuperGirls di Fabio Bonafede che, sotto nel primo e terzo set, riescono a riequilibrare per ben due volte il match, grazie ad una prestazione di carattere e ad una reazione collettiva nel quarto set, trascinando le bergamasche a giocarsi tutto nell’ultimo parziale. Tie-break senza storia, controllato senza affanni da Messina e chiuso con una prova di forza, punto per punto. In definitiva, squadra che si è dimostrata in crescita nell’ambito di un programmato percorso che condurrà il gruppo alla condizione di forma e resa ottimale.

Nello starting six, per Costa Volpino coach Cominetti manda in campo Dell’Orto in regia, suo opposto Zago, centrali Brandi e Civitico, posto 4 Conceicao e Buffo, libero Gamba. Risponde coach Bonafede per Messina schierando Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Mason e Rossetto, libero Caforio. Assente Rollins tenuta a riposo precauzionale. Ne avrà per un paio di giorni.

Primo set

Nel primo set, apre subito Messina con un muro di Diop (0-1). Lavorano bene entrambe le difese ma sono le siciliane a scappare avanti con Diop, che passa due volte in attacco e Modestino (3-6). Si prosegue mantenendo invariato il distacco, poi sono un errore di Buffo e un muro di Olivotto a spingere Messina sul massimo vantaggio (6-11). E’ il momento di Olivotto che incrementa il tabellino personale e permette alla squadra, insieme a Rossetto, Mason e Diop, di proseguire il set con un margine di vantaggio invariato (10-15). Zago e Buffo accorciano e coach Boanfede chiama il time-out (12-15). Diop si vede miracolosamente respingere un diagonale forte e profondo da Gamba, con successivo contrattacco vincente di Zago, Conceicao fallisce il tempo sull’attacco. Zago mura Rossetto, mentre Cominetti manda dentro Tosi al posto di Dell’Orto e Bonefede Trevisiol di Carraro. Dell’Amico prende il posto di Zago, completando il doppio cambio in diagonale rivelatosi prezioso nell’economia del set.

Tosi trova un touch out (16-17), Mason allunga ma Buffo prima trova il pari con un due attacchi vincenti consecutivi, poi il sorpasso con un mani out su Diop (20-19). Diop si rifà da posto due con gran botta e mani out avversario (20-20). Rossetto tira out, Buffo sbaglia dai nove metri per poi mettere a terra una pipe (22-21). Camerini rileva Civitico nel turno al servizio ma tira lungo (22-22). L’azione del ventitreesimo punto passa da una chiamata al video-check favorevole a Costa Volpino, poi Brandi mura una pipe di Diop (24-22). Ancora una pipe dell’opposto toscano che stavolta si rivela vincente (24-23). Sul servizio di Messina, chiude Brandi in primo tempo (25-23). Nel set, 7 errori di Costa Volpino, 5 di Messina.

Secondo set

Nel secondo set, sestetti confermati per i due coach. Civitico subito efficace in primo tempo, come la fast di risposta di Modestino (1-1). Long rally chiuso da Olivotto e primo break del parziale (1-2). Zago trova una traiettoria beffarda, Buffo fallisce il servizio, poi recupera Conceicao (3-3). Olivotto riporta avanti Messina. Chiamata out su pipe di Rossetto, ace di Diop in zona di conflitto, poi Mason, Modestino e gli errori delle padroni di casa mandano a +3 Messina (5-8). Ricezione di Costa Volpino in difficoltà e Modestino si avventa su una palla slash trasformandola nel nono punto Messina (5-9). Cominetti chiama time-out. Ancora Modestino vincente al rientro (5-10). Long rally con difese attente e gran palla di Rossetto sulla linea (5-11). Cominetti cambia la diagonale inserendo Tosi-Dell’Amico, Buffo interrompe il break di Messina (6-11), Tosi fallisce l’attacco, Rossetto il servizio (7-12). Mason sfrutta efficacemente le mani del muro (7-13), poi Modestino sbaglia dai nove metri per questione di millimetri (8-13). Civitico mette a terra un contrattacco, come Olivotto la fast a seguire (9-14). Zago passa alto sul muro con una parallela (10-14). Diop appoggia un pallone out (11-14), poi mura sull’antenna un attacco di Zago (12-14), Mason da posto 2 trova il quindicesimo punto (12-15). Zago ancora vincente, poi Rossetto ristabilisce le distanze (13-16). Brandi e Buffo vincenti, Conceicao sbaglia il servizio (15-17).

Attacco lungo di Diop e Bonafede chiama il time-out (16-17). Al rientro, Rossetto pesca il diciottesimo punto con l’aiuto del nastro (16-18). Civitico e una fast errata di Modestino ristabiliscono la parità (18-18). Babatunde rileva Modestino, ma è Costa Volpino a mettere il muso avanti con un contrattacco di Zago (19-18). Il tecnico messinese si gioca il time-out. Babatunde coglie il touch-out in fast (19-19), mentre Zago è vincente anche da posto 2 (20-19). Si procede sulla linea del minimo distacco con Conceicao e Olivotto che aggiornano il tabellino. Break di Messina su attacco vincente di Diop da posto due (22-23) e Cominetti ferma il gioco. Zago da zona sei riporta in equilibrio (23-23) il set. Camerini entra su Conceicao e coglie l’ace (24-23), poi sbaglia il servizio (24-24). Buffo tira out ma Cominetti chiama il check senza esito (24-25). Chiude il set Diop con un ace spettacolare (24-26). Nel set. 9 errori di Costa Volpino, 6 quelli di Messina.

Terzo set

Nel terzo set, coach Bonafede lascia dentro Babatunde al posto di Modestino, tutto confermato per Cominetti. Parte avanti Costa Volpino (3-1). Secondo tocco vincente di Carraro (3-2) e break di Olivotto a muro su attacco centrale avversario (3-3). Mason cerca e trova il mani out, Messina avanti (3-4). Zago tira fuori una pipe (3-5), poi Diop mura out Buffo (4-5). Mason piazza un attacco, risponde Buffo e si procede sulla minima distanza (5-6). Civitico ferma Diop (6-6), Zago colpisce forte da posto 2 su zona di conflitto; Costa Volpino avanti (7-6). Doppio ace di Buffo (9-6) e time-out di Bonafede. Al rientro in campo, Rossetto murata due volte da Zago e Bonafede ferma nuovamente il gioco (11-6). Ancora un ace di Buffo e massimo vantaggio delle lombarde (12-6). Zago passa con un pallone sporco, Rossetto vincente a muro, poi attacca out (14-8).

Zago fallisce dai nove metri, doppio muro vincente di Babatunde e Cominetti chiama time-out (14-11). Pipe larga di Zago (14-12), long rally conquistato da Mason che trova un touch-out (14-13). Cambio di diagonale per Costa Volpino, strenua difesa delle lombarde, poi palla show di Mason (14-14). Ancora time-out per Cominetti. Al rientro, Mason tira fuori un diagonale strettissimo da zona 4; Messina avanti e chiusura di doppio cambio sulla diagonale per Cominetti (14-15). Zago e Buffo confezionano un break point (16-15). Diop riequilibra il set (16-16) e su questa linea si procede in tutto il finale di set, poi situazione poco chiara con palla assegnata prima a Messina poi contesa, infine assegnata nuovamente a Messina (21-21). Zago da posto due mette a terra in diagonale stretto (22-21). Entra Camerini per Civitico nel turno al servizio. Diop trova la nuova parità su una palla slash messa a terra dalla toscana (22-22). In battuta arriva il primo errore di Diop, poi un long rally lo chiude Dell’Orto (24-22). Azione di chiusura set confusa e risolta a muro da Brandi (25-22). Nel set, 6 errori per Costa Volpino, 7 per Messina.

Quarto set

Nel quarto set, torna in campo Modestino per Messina, nessuna novità in casa Costa Volpino. Inizio equilibrato (4-4). Break con Diop e Rossetto (4-6). Strappo di Messina con ace della toscana (4-7) e Cominetti chiama time-out. L’opposto di Messina fallisce al servizio, prima di ristabilire il + 3 con un attacco micidiale (5-8). Break a muro di Modestino (5-9) e massimo vantaggio su una serie di errori in attacco di Costa Volpino (6-12). Buffo sembra aver perso la propria incisività, mentre Messina avanza (8-13). Si rivede Zago da posto 2 e trova touch-out (9-13). Il video-check da ragione a coach Bonafede su un pallone di Diop (9-14). Rossetto vincente, Civitico manda sulla rete un primo tempo e Messina vola a +6 (10-16). Zago mette a terra, Fumagalli rileva Conceicao, Diop invade a rete, Civitico fallisce il servizio, poi è il momento di Zago: prima in attacco, poi con un ace (14-17). La palla out di Modestino in fast porta Costa Volpino a -2 (15-17). Fumagalli in diagonale accorcia ancora (16-17); Bonafede chiama time-out. Al rientro, Diop vincente in palla zero (16-18).

Errore di ricostruzione di Costa Volpino – Messina a +3 (16-19) – ricambiato a seguire dalle siciliane (17-20). Fumagalli fallisce il servizio, Cominetti la mette fuori e rientra Conceicao (18-20). Vincenti Mason e Buffo e distacco invariato (19-21). Mason e Diop in appoggio staccano Costa Volpino (19-23). Zago in attacco e l’errore di Dell’Orto al servizio portano Messina ad un passo dal set (20-24). Il primo arbitro segnala un’invasione di Olivotto su palla slash, poi è Rossetto a trascinare le lombarde al tie-break (21-25). Nel set, 9 errori di Costa Volpino, 6 per le siciliane.

Quinto set

Nel set decisivo, sestetti confermati. Inizio sotto la stella di Mason vincente in attacco e a muro, rispondendo al tentativo di fuga di Costa Volpino (2-2). Diop e Zago aggiornano il tabellino (3-3). Olivotto manda lungo un primo tempo e break di Costa Volpino (4-3). Zago allunga e Bonafede ferma il gioco (5-3). Al rientro, incrocio al centro e pallonetto di Mason (5-4). Diop spinge il pallone da posto 2 per il controbreak Messina; time-out per Cominetti (5-5). Terminano i trenta secondi, non il buon momento di Diop che porta avanti le siciliane (5-6). Mason sbaglia la battuta, palla sette di Olivotto imperiosa (6-7). Break di Diop in attacco e cambio campo (6-8).

Modestino allunga a muro (9-6), Cominetti cambia Fumagalli con Conceicao. Proprio la nuova entrata trova il settimo punto su appoggio in attacco (7-9). Primo tempo vincente di Modestino, Conceicao rientra in campo. Arriva l’ace di Diop (7-11). Sull’attacco vincente di Rossetto (7-12), Cominetti ferma il gioco. Buffo interrompa il break di Messina (8-12), ma una gran palla zero di Diop porta Messina a -2 dal match (8-13). Civitico spedisce sulla rete un primo tempo (8-14), Buffo prolunga la gara chiusa con una super pipe di Rossetto (9-15). Nel parziale, 2 gli errori di Costa Volpino, 3 per Messina.

MVP, Top Spiker e Acer del match, Bintu Diop con 27 punti (21 in attacco con il 35 %, 4 ace e 2 muri). Top blockers, Zago, Civitico e Olivotto con 3 muri ciascuno. Complessivamente, 33 errori per le lombarde, 27 per le siciliane. Nel post-match, le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede e dell’opposto Bintu Diop.

Le parole di Bonafede

Coach Fabio Bonafede: “E’ stata una gara tiratissima per la quale faccio i complimenti alle avversarie e dico brave alle nostre ragazze per essere riuscite a gestire i momenti complicati venendone fuori e portando a casa due punti preziosi che potrebbero rivelarsi fondamentali al termine del cammino. Continua il nostro percorso di crescita”.

Le parole di Bintu

Bintu Diop, MVP del match: “è stata una gara molto combattuta contro una squadra che non mollava su nessun pallone. Partenza per noi in salita ma abbiamo saputo riprenderci nei momenti difficili. Siamo rimaste unite come squadra e abbiamo portato a casa il risultato”.

Tabellino

Cbl Costa Volpino vs Akademia Sant’Anna Messina 2-3 (25-23, 24-26, 25-22, 21-25, 9-15)

Cbl Costa Volpino: Camerini 0, Gamba (L) 0, Dell’Orto 1, Conceicao 3, Ferrarini n.e., Dell’Amico 0, Fracassetti (L) n.e., Tosi 1, Zago 26, Buffo 24, Civitico 7, Brandi 5, Fumagalli 3. All. Cominetti, Ass. Taboni

Akademia: Norgini (L) n.e., Olivotto 13, Carraro 1, Modestino 7, Rossetto 11, Mason 18, Trevisiol 0, Caforio (L) 0, Babatunde 3, Guzin n.e., Diop 27. All. F.Bonafede, Ass. F.Ferrara

Arbitri: Rachela Pristerà e Giuseppe Resta

Videocheck: Andrea Bonzanni

Durata set: : 31’, 34’, 35’, 30’, 17’

MVP: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.