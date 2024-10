A Messina il 1° Raid dello Stretto Mari e Monti

StrettoWeb

Si terrà domenica 27 ottobre 2024, con partenza da piazza Casa Pia alle ore 8.30 il primo Raid dello Stretto Mari e Monti, un evento di grande rilevanza per gli appassionati della leggendaria Vespa che riunisce non solo sport, ma cultura e tradizione. Allo start della manifestazione, valida come III tappa del Campionato Calabro-Siculo di Regolarità e come XII tappa del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche, saranno presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Nel corso della gara saranno celebrati anche due significativi Memorial, il primo in onore di Giovanni Musicò, figura simbolo del mondo vespa; il secondo dedicato ad Amedeo Mandini altra figura legata al mondo dei motori e dello sport. Inoltre sarà assegnato il prestigioso Trofeo Salvatore Ada.

Il programma della giornata prevede, alle 7.30 l’accoglienza dei partecipanti e la consegna del kit gara. L’evento, patrocinato dal Ciomune di Messina e organizzato in collaborazione e l’Assessorato allo Sport, promette di essere un’occasione indimenticabile per i piloti di confrontarsi in una competizione di alto livello, e per gli spettatori trascorrere momenti di sport sano, storia e condivisione.

