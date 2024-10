2ª Edizione Memorial Gaetano Gebbia: Redel Viola U19 in finale

StrettoWeb

La selezione Under 19 della Redel Viola ha conquistato la finalissima della seconda edizione del Memorial Gaetano Gebbia. Dopo aver conquistato una medaglia d’argento sette giorni prima nella categoria Under 17 D’Eccellenza, grazie ai ragazzi di Coach Scarpa, sconfitti in finale dalla Pcr Messina, il lavoro giovanile dei neroarancio continua. Con la prima squadra in campo oggi pomeriggio contro Barcellona, stamattina è tempo di finalissima giovanile.

Gli atleti di Coach Seby D’Agostino, ai nastri di partenza nel campionato Under 19 Gold hanno ben figurato nell’edizione giocata al Palalumaka, vincendo in semifinale contro la Pcr Messina, detentrice del Trofeo U17 di Messina. Gara sempre in accelerazione ed a canestro.

Termina 109 a 65. Oggi, alle ore 11.30 la finalissima contro la forte Virtus Ragusa.

Il tabellino di Pallacanestro Viola-Pcr Messina 109-65

Viola: Marinelli 22, Sgarlato 17, Alescio 14, Corsaro 9, Nicolò 10, Surace 0, Iacopino 2, Mazza 22, Pes 11, Pisapia 2. All Seby D’Agostino

Messina: Colica Marco 6, Maccarone 1, Ragusa 6, Briguglio 26, Saraceni 10, Tripoli 8, Martelli 4, Toto 4, Colica Matteo 1, Caselli 0. All. Gigi Maganza

