Fine 2° QT – Viola avanti 39-49

Inizia il secondo quarto. Schiacciatona di Cessel, stava venendo giù il canestro (20-28). Solo cotone, Ginefra punisce da 3 (23-28). Ruba palla Fernandez, due punti facili facili in contropiede (23-30). Altri due per Cessel, prova a scappare la Viola (23-32). Bomba di Nikola Ivanaj (23-35). Accorcia il solito Ballati (25-35).

Due liberi per Simonetti (25-37). Tartamella risponde con 2 punti (27-37). Accorcia ancora Tartamella (29-37). Risponde Ani (29-39). Bachero ne infila 2 (31-39). Due per Paulinus (31-41). Ancora Rende con De Angelis (33-41). Ballati ne mette 2 e subisce un contatto e protesta, vorrebbe il libero extra, finisce per beccarsi un tecnico (35-41). Fernandez mette il libero (35-42).

Che palla di Fernandez: si stacca da terra, passaggio forte, a due mani, in angolo per il catch and shoot di Idiaru in angolo (35-45). Due per Ani, massimo vantaggio Viola e Rende chiama timeout (35-47). Bella palla rubata da Idiaru che quasi pesca anche il fallo, solo rimessa. Bachero accorcia (37-47). De Angelis si presenta dalla linea della carità per un 2/2 (39-47). Due su due anche per Fernandez (39-49). Si chiude il primo tempo su un errore di Tartamella.

