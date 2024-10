Pallanuoto femminile, la Smile Cosenza si presenta in vista della nuova stagione

StrettoWeb

Riparte la stagione agonistica della pallanuoto femminile impegnata nel massimo campionato, la Serie A1. “Smile Cosenza pallanuoto” è il nome che accompagnerà le atlete del mister Francesco Fasanella in tutta Italia. “Ci prepariamo ad affrontare una nuova stagione di Serie A1 con grande entusiasmo”, dicono dalla società. La presentazione della squadra, con ospiti e sponsor, è prevista per il prossimo 16 ottobre presso la sede dell’enoteca regionale.

Da dove ripartire? La società, grazie anche all’impegno importante e continuo dei dirigenti Francesco Manna, Armando Filomia e Andrea Borsani, ha fatto importanti acquisti durante l’estate, rafforzando la rosa con giocatrici di talento come Anna Gesheva, Marta Misiti, Divina Nigro, Olga Belova solo per citarne alcune. Il campionato di Serie A1 femminile prenderà il via sabato 19 ottobre 2024 e si concluderà il 12 aprile.

La Smile Cosenza Pallanuoto inizierà la sua avventura contro la forte Sis Roma nella piscina di casa Campagnano. Prima del campionato, la squadra parteciperà alla Coppa Italia, che si terrà a Catania nel secondo fine settimana di ottobre. Con un mix di giocatrici esperte e giovani promesse, la Smile Cosenza Pallanuoto punta a raggiungere le posizioni di vertice. Gli spettatori possono aspettarsi partite emozionanti e combattute, con la squadra che darà tutto per soddisfare le aspettative dei tifosi. La stagione sarà seguita da playoff e playout che determineranno le posizioni europee e le retrocessioni. “Invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenere la squadra in questa nuova avventura, con l’obiettivo di scrivere nuove pagine di gloria nella storia del club”, rilanciano i tre dirigenti.

