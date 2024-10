Il 16 novembre visite mediche gratuite a Ortì e Arasì | INFO

StrettoWeb

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sezione di Reggio Calabria e le comunità parrocchiali di Ortì e Arasì, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione Reggio Calabria, l’Associazione Volontari Ospedalieri, l’Associazione Croce Costantiniana, l’Associazione Anioc di Reggio Calabria, sono lieti di annunciare un’importante iniziativa a favore della salute dei cittadini bisognosi.

Il 16 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle 12:30, si svolgerà una giornata medica gratuita presso i saloni parrocchiali di Ortì. Invitiamo tutti i bisognosi a partecipare, poiché saranno offerte visite mediche gratuite a chi ha difficoltà economiche. Tali visite saranno coordinate dal Dr. Emanuele Nazario Scarlata, angiologo e Cavaliere di Merito con Placca d’Argento del SMOCSG.

Sarà possibile consultare diversi specialisti, tra cui: Angiologo Dott. Emanuele Nazario Scarlata, Cardiologo Dott. Attilio Attinò, Gastroenterologo Dott. Filippo Bova, Nefrologo Dott.ssa Eleonora Maria Rosaria Barreca, Terapista del dolore Dott. Domenico Quattrone, Medico dell’emergenza e Chirurgo maxillo-facciale Dott. Giuseppe Lombardo. Questa è un’opportunità preziosa per accedere a prestazioni sanitarie di qualità in modo del tutto gratuito.

Per prenotare le visite, (al massimo due per paziente), contattare il numero 3332022131 e rivolgersi ad Antonella Misano, disponibile dalle ore 18:00 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì.

“Questa iniziativa di visite mediche gratuite – afferma il parroco Padre Giovanni Zappalà – nasce dal desiderio di vivere l’insegnamento di Gesù, che ci invita ad amare e servire chi è più bisognoso. Come dice il Vangelo: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Matteo 25,40). – Padre Zappalà evidenzia – “come portare cura e assistenza nelle comunità lontane dalla città, distanti dalle strutture sanitarie, è un modo per accorciare le distanze e far sentire la periferia più vicina. È un gesto concreto di amore e speranza – conclude il parroco – per costruire una comunità dove nessuno si sente escluso o dimenticato“.

Si informa che oltre alle visite mediche specialistiche, sarà disponibile un servizio di ascolto e confessione sacramentale offerto dai sacerdoti cappellani dell’Ordine. Questo servizio mira a garantire supporto spirituale e accompagnamento a tutti coloro che ne avessero bisogno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.