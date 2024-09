Volley, pari di Akademia Messina contro Melendugno nell’ultimo test match

StrettoWeb

Quinto test match pre-season per Akademia Sant’Anna, il secondo in due giorni, ancora contro Volley Melendugno. A differenza del precedente in cui le ragazze di coach Bonafede si erano imposte per 3-1, questa volta tutto in perfetta parità (2-2). Due set per parte, formula non regolamentare e consentita solo nel contesto degli allenamenti congiunti, con i primi parziali nel segno di Messina (25-16, 25-19), gli ultimi di Melendugno (24-26, 18-25) ma solo dopo l’ampia rotazione concessa da coach Bonafede alle proprie atlete.

Rispetto alla gara del giorno precedente, Messina con la novità Babatunde al centro, al posto di Modestino. Nello starting six, Akademia Sant’Anna con Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Olivotto e Babatunde, posto 4 Rossetto e Mason, libero Norgini. Volley Melendugno in campo con Caracuta in regia, suo opposto Malik, centrali Riparbelli e Biesso, posto 4 Tanase e Joly, libero Ferrario. Ex dell’occasione: Jessica Joly, lo scorso anno in maglia Akademia.

Nel primo set, avvio di match in equilibrio con break Messina con Diop al servizio; l’opposto toscano piazza due ace consecutivi, mentre Rossetto chiude deliziosamente un long rally, espressione di due linee difensive di altissimo livello (9-5). Messina allunga ancora con Rossetto, mentre una difesa attenta di Babatunde viene trasformata in punto da Olivotto (14-7). Biesso coglie la zona di conflitto tra Rossetto e Mason, mettendo a terra un ace (17-8). Olivotto rimette tutto in ordine con un primo tempo. Malik passa sopra il muro di Diop e Olivotto (17-12). Attacco in intra-rotazione di Mason; il suo lungo linea frutta il diciottesimo punto Messina e il + 5 sulle pugliesi. Melendugno difende a ripetizione su Olivotto; ci pensa Diop in diagonale stretto a chiudere (20-14). Variante al centro; Diop stringe e colpisce in modo modalità sorpresa da zona 3 (21-14). Babatunde affonda in fast, Diop prova dai nove metri a cogliere la linea di fondo ma la traiettoria risulta abbondante (22-15); l’opposto toscano si rifà poco dopo in attacco (23-15). Un muro di Babatunde manda Messina ad un punto dal set (24-15). Chiude il parziale una pipe di Diop (25-16).

Nel secondo set, Mason forza la difesa, Diop il muro (4-0). Ancora Diop in diagonale profondo su zona 1 per il +5 Messina. Il primo punto delle ospiti arriva su errore al servizio di Mason (5-1). Rossetto sfonda da posto 4 (6-2), Baba in fast (7-3). Il +6 è frutto di due errori di Melendugno (9-3). Diop in palla zero, Mason trova un touch out (11-6). Malik passa in mezzo al muro di Mason e Olivotto, Rossetto non ci arriva bene (12-8). Brava Diop a finalizzare in touch out una gran palla di Carraro (14-9). Melendugno alza l’efficacia in attacco, Diop non trova le mani del muro e coach Bonafede preferisce interrompere il gioco (15-12). Rossetto fa fruttare l’interruzione, attaccando efficacemente da posto 4 (16-12). Errore di Melendugno ma è Diop in diagonale con muro zero a trovare il + 4 (18-12). Rossetto, Diop e Baba spediscono Messina a + 8, per il massimo vantaggio Messina (21-13). Diop continua a macinare gioco e punti (23-15). Melendugno accorcia, grazie anche a due errori in attacco di Mason e Diop (23-18). Mason ci prova due volte da posto 4; al secondo attacco, il suo diagonale è vincente (24-18). E’ di Diop l’ultimo punto con una mazzata imprendibile (25-19).

Nel terzo set, Bonafede opera una rotazione delle giocatrici, come il giorno precedente; dentro Guzin per Diop, Modestino per Olivotto, Trevisiol per Carraro, Rollins per Mason, Neciporuka per Rossetto, Caforio su Norgini. Vantaggio di Messina recuperato da Melendugno che, prima pareggia e poi si conquista un doppio vantaggio (2-4); time-out Di Bonafede. Malik appoggia out, Babatunde passa al centro (4-4). Modestino, Neciporuka e Guzin si prendono il doppio vantaggio (8-6). Malik aggira il muro, Messina sbaglia e Melendugno va avanti (9-10). Si procede punto su punto (13-13). Il break di Melendugno costringe Bonafede a chiamare il time-out (13-15). Babatunde vincente in attacco, errore al servizio di Melendugno con successivo muro di Modestino. Si fa vedere anche Neciporuka per il sorpasso Messina (18-17). Rollins e la lettone fanno soffrire d’abilità la difesa di Melendugno (22-20). Rollins colpisce e affonda, sfruttando una sospensione area pazzesca (23-22). Melendugno approfitta di alcuni errori di Messina e conquista il parziale (24-26).

Quarto set in cui Bonafede conferma la formazione del set precedente. Guzin e un ace di Babatunde portano a + 4 Messina (5-1). Melendugno difende, Messina sbaglia e parità ristabilita (5-5). Break di Modestino: cala il muro per il doppio vantaggio (8-6). Il numero di falli delle Messinesi cresce, Melendugno riesce a tenere il set in equilibrio (11-11). Coach Bonafede chiama time-out. Al rientro Guzin sbaglia in attacco e il tecnico siracusano la cambia con Rossetto (11-13). Due attacchi a tutto braccio della Rossetto riportano sotto Messina (13-14). Babatunde lascia il segno dai nove metri (14-14). Rossetto si prende un touch-out d’abilità ma si procede in perfetto equilibrio (16-16). Messina non riesce ad arginare le pugliesi che avanzano e chiudono (18-25).

Top spiker dell’incontro: l’opposto Bintu Diop con 19 punti (17 in attacco con il 65 % e 2 ace). Top acer, come nel test del giorno prima, la centrale Maria Adelaide Babatunde con 3 servizi vincenti, mentre top blocker, Riparbelli, Andrich e Biesso con 2 muri.

Le dichiarazioni dell’head coach, Fabio Bonafede, e del capitano Giulia Carraro.

Fabio Bonafede: “Altro allenamento utile, in particolare nei primi due set in cui siamo riusciti a fare molto meglio del giorno prima. E’ chiaro che poi serve anche far ruotare tutto il roster. Va detto che mi aspetto una risposta positiva da tutte le atlete; non abbiamo titolari o riserve. Qualcosa negli altri due set non ha funzionato, ma ne trarremo spunti per lavorarci”.

Giulia Carraro: “Gli allenamenti congiunti servono per capire gli aspetti che funzionano meglio e quelli meno. Nel primo test con Melendugno siamo partiti un po’ sotto tono e nervose. In questo, invece, abbiamo da subito imposto il nostro gioco e si è visto”.

I tabellini dei due test match

1° test (20.9.24)

Akademia Sant’Anna: Norgini (L) 0, Olivotto 4, Carraro 1, Modestino 13, Rollins 12, Rossetto 5, Mason 9, Trevisiol 0, Caforio (L) 0, Babatunde 12, Guzin 5, Diop 12, Neciporuka 1. 1° all. Fabio Bonafede, 2° all. Flavio Ferrara

Volley Melendugno: Badalamenti n.e., Caracuta 1, Ferrario (L) 0, Passaro 0, Biesso 5, Joly 10, Andrich 9, Fioretti n.e., D’Onofrio (L) 0, Tanase 13, Maruotti 6, Malik 11, Riparbelli 14. 1° all. Simone Giunta, 2° all. Andrea Rotella

2° test (21.9.24)

Akademia Sant’Anna: Norgini (L) 0, Olivotto 4, Carraro 0, Modestino 6, Rollins 5, Rossetto 12, Mason 4, Trevisiol 0, Caforio (L) 0, Babatunde 12, Guzin 3, Diop 19, Neciporuka 6. 1° all. Fabio Bonafede, 2° all. Flavio Ferrara.

Volley Melendugno: Badalamenti n.e., Caracuta 0, Ferrario (L) 0, Passaro 1, Biesso 6, Joly 0, Andrich 5, Fioretti 1, D’Onofrio (L) 0, Tanase 8, Maruotti 9, Malik 12, Riparbelli 7. 1° all. Simone Giunta, 2° all. Andrea Rotella.

