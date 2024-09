Villa San Giovanni, studenti dell’alberghiero “Trecoci” al festival del gelato “Scirubetta”

StrettoWeb

“Sin dal primo momento in cui il presidente della Conpait Musolino ha incontrato gli studenti dell’Istituto alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni per formalizzare, con un protocollo d’intesa, la partecipazione degli studenti dell’Ipalbtur all’evento Scirubetta, si è intuito che la manifestazione avrebbe avuto un’eco e un impatto molto forte sugli stessi. La curiosità per un evento così importante, ma anche l’apprensione per un banco di prova impegnativo, stemperato da un pizzico di entusiasmo, trasparivano dai volti di tutti gli studenti intervenuti, sia dei più giovani del corso diurno che di quelli più maturi del corso d’istruzione per adulti”. Inizia così una lunga lettera di soddisfazione da parte dei docenti, della dirigente e degli studenti dell’Ipalbtur. “Ma a partire dall’inaugurazione del villaggio Scirubetta il 14 settembre, il momentaneo disorientamento ha lasciato il posto alla freschezza e alla gioia di una squadra di oltre quaranta apprendisti gelatieri e hostess dell’Istituto alberghiero di Villa San Giovanni. Per tutte e quattro le serate dell’evento, gli studenti si sono alternati nelle 34 postazioni dei maestri gelatieri in concorso, facendosi apprezzare per l’impegno, la professionalità e la tanta voglia di apprendere con un’esperienza immersiva così importante”, si legge nella nota.

La mission dell’Istituto alberghiero “G. Trecroci” è quella “di formare giovani talenti, con un’attenzione rivolta anche ai meno giovani, nei diversi settori della ristorazione e dell’accoglienza turistica, creando professionalità da inserire in un contesto produttivo di un territorio, come quello calabrese, dalle alte potenzialità turistiche”, aggiungono dall’Istituto. “Alla luce dell’esperienza appena conclusa, dal bilancio più che positivo, si è maturata ancora di più la consapevolezza che la strada imboccata, che prevede una continua sinergia con le realtà produttive e formative del territorio, sia fondamentale per uno sviluppo armonico e efficace dell’intera regione”. Dunque il plauso e i ringraziamenti da parte dell’intera comunità Scolastica e dei genitori, “vanno in primis alla dirigente dott.ssa Enza Loiero per l’impegno profuso nel creare opportunità formative importanti, come lo è stata Scirubetta, per tutti gli studenti dell’istituto alberghiero e al presidente della Conpait Musolino che ha contribuito con questa collaborazione al successo formativo di giovani professionisti, credendo fortemente nelle loro capacità e nel loro impegno”.

