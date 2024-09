L’UGL Calabria scende in piazza: manifestazioni in tutta la regione

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, 27/09/2024, l’UGL Calabria si è mobilitata scendendo in piazza per manifestare, attraverso l’azione delle sue segreterie provinciali UU.TT.LL. di Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. L’evento si inquadra nell’ambito dell’iniziativa nazionale UGL “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo”, per ribadire e portare a conoscenza dei cittadini le proposte del sindacato, in vista della Legge di Bilancio 2025, tutte mirate a valorizzare il carattere sociale della legge.

Durante le manifestazioni sono state rappresentate le proposte che UGL ha messo in campo nell’occasione del primo incontro con il governo per chiedere di adottare provvedimenti per offrire più sostegno alle famiglie e ai settori produttivi, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione, il progressivo recupero del potere d’acquisto degli stipendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nelle principali piazze delle città calabresi si sono così svolte le manifestazioni, che hanno costituito un’occasione d’incontro con la cittadinanza a cui sono state esposte le ragioni della mobilitazione. La segreteria regionale UGL Calabria con le segreterie territoriali UTL Reggio Calabria, UTL Catanzaro e UTL Crotone esprimono la loro soddisfazione per i positivi riscontri avuti nel corso dell’evento, grazie alla partecipazione interessata dei numerosi cittadini calabresi.

