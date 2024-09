Tragedia all’Aeroporto di Reggio Calabria, donna muore sul volo in partenza per Roma

StrettoWeb

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi all’Aeroporto di Reggio Calabria. Una donna ha accusato un malore improvviso ed è morta nel giro di pochi minuti mentre si trovava sul volo di ITA – AZ 1156, che era in partenza per Roma. La signora era seduta a bordo durante le fasi di imbarco del volo che sarebbe dovuto partire alle 15:15 e che invece è ancora fermo in pista. La partenza è stata annullata e, in attesa dell’arrivo del medico legale, tutti i passeggeri vengono fatti scendere dal velivolo proprio in questi minuti. La compagnia si sta prodigando per organizzare un nuovo volo verso la medesima destinazione.

Al momento non sono note le cause del decesso, né ulteriori dettagli sull’accaduto. Le forze dell’ordine procederanno con i rilievi del caso.

