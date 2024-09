Taormina, controlli a tappeto su bar, lidi e discoteche della movida: tante irregolarità

StrettoWeb

Proseguono i controlli della Polizia di Stato volti a garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi maggiormente frequentati della movida. In particolare, servizi specifici disposti ad ulteriore integrazione del quotidiano controllo del territorio, hanno visto impegnati i poliziotti del Commissariato di P.S. di Taormina presso bar, locali notturni e strutture balneari della nota cittadina turistica e di tutto l’hinterland ionico. Alta l’attenzione su titoli autorizzativi, rispetto delle ordinanze sindacali e, in particolare, della normativa in materia di “lavoro in nero”.

Nel corso di una verifica presso una discoteca di Giardini Naxos, sono emerse irregolarità in merito all’impiego degli addetti alla sicurezza nonché violazioni alle prescrizioni adottate per lo svolgimento delle attività consentite.

Accertate, inoltre, difformità all’impiego dell’area demaniale in concessione ad una struttura balneare – con annesso bar e ristorante – di Letojanni. Infine, in un bar di Taormina, i poliziotti hanno contestato l’omessa esposizione della licenza del Questore e delle prescritte autorizzazioni, nonché della tariffa dei prezzi e dell’orario adottato.

Situazione ben più grave è stata riscontrata presso un ulteriore stabilimento balneare di Letojanni, dove i poliziotti hanno effettuato un controllo amministrativo nel corso di una serata danzante con musica ad alto volume, giochi di luce e personale di sicurezza all’ingresso del locale. Gli agenti hanno appurato che l’esercizio commerciale era privo della prevista licenza e del certificato di agibilità ed hanno, pertanto, richiesto l’immediata sospensione dell’evento, provvedendo a denunziare all’Autorità Giudiziaria competente il titolare, altresì sanzionato amministrativamente. Ulteriori verifiche in merito alla posizione lavorativa dei dipendenti presenti al momento del controllo hanno consentito di evidenziare che due dipendenti non erano stati regolarmente assunti. Seguiranno ulteriori controlli predisposti dalla Questura di Messina in città e in provincia.

