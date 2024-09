Grande successo per il Peperoncino Festival di Diamante | FOTO

StrettoWeb

Nonostante le bizze del meteo, il Peperoncino Festival ha saputo trasformare un sabato sera bagnato dalla pioggia in un successo travolgente, richiamando tantissimi visitatori e confermandosi come uno degli eventi più seguiti e attesi dell’anno. L’attesissima finale del Campionato Italiano dei mangiatori di Peperoncino ha visto trionfare ex aequo Carmelo Francavilla e Arturo Rencricca. La giuria, valutando l’andamento della gara, ha deciso di assegnare il pari merito a seguito di un’improvvisa interruzione della gara dovuta alla pioggia improvvisa. Sorrisi e soddisfazione per i due principali protagonisti, animati da spirito competitivo in gara, ma anche da una grande amicizia nella vita reale. La loro rivalità agonistica, rimandata al prossimo anno, promette già scintille e, naturalmente, una sfida ancor più “piccante”.

Piazza Mancini, gremita di pubblico per seguire la sfida, è stata la cornice perfetta per una serata all’insegna del gusto e del divertimento, che ha visto tantissimi visitatori raggiungere Diamante per partecipare agli eventi del Peperoncino Festival. Gli show cooking, gli artisti di strada e la mostra-mercato “Mangiare Mediterraneo” lungo il Lungofiume hanno affascinato i presenti, mentre l’area food, con i suoi rinomati ristoranti, pizzerie, paninoteche e le postazioni della birra Dreher, è stata presa d’assalto dagli amanti della buona tavola. Cresce l’attesa per la grande serata finale della trentaduesima edizione del Peperoncino festival. Stasera un programma ricco di eventi, tre spettacoli sul Palco Municipio, si parte alle 19 con lo spettacolo dei Renanera, si prosegue con lo spettacolo degli Anonima Armonisti, finalisti della quinta puntata della nuova edizione di “Dalla strada al palco” il programma di Raidue, e si conclude con il concerto di Edorardo Vianello, autentica icona della canzone italiana, il quale riceverà il prestigioso Premio Peperoncino alla Carriera.

Nel salotto di radio azzurra tre gli appuntamenti alle ore 20.00 Convegno “le torri di Calabria Citra sulla marina di Ponente”, alle 21.30 Presentazione del libro “Peperoncino rosso sangue” di Franco Maiolino e Patto di Amicizia “Diamante – Fiuggi”, alle 22.30 Convegno medico “peperoncino il piccante che cura” a cura di Bruno Amantea. Sul Lungomare e sul lungofiume la mostra mercato mangiare mediterraneo e tanta birra “Dreher, tanti spettacoli con “Stradateatro” la rassegna internazionale di teatro di strada e sul Palco s. Lucia lo spettaco “Quartio di vino” blues band. La serata si concluderà con l’estrazione della lotteria del Peperoncino, l’evento che ogni anno chiude in bellezza il Peperoncino Festival e lo spettacolo pirotecnico della premiata Ditta Forestiero.

