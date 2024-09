Strade dissestate a Maropati, Ferrentino e Adornato chiedono un intervento all’amministrazione comunale

StrettoWeb

I Consiglieri Andrea Ferrentino e Angelo Adornato che a Maropati dopo aver abbandonato la maggioranza nella quale erano stati eletti, hanno dato vita ad un gruppo consiliare autonomo, ‘tornano alla carica’ e con un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco richiamano nuovamente all’attenzione del primo cittadino e di tutta la maggioranza sul problema della scarsa manutenzione stradale sia in centro che nella frazione di Tritanti. In particolare pongono all’attenzione del sindaco che nel tratto di strada di via 8 marzo (Maropati), a causa delle pericole buche è costantemente messa in pericolo sia l’incolumità dei pedoni che quella degli automobilisti che per transitarla sono costretti ad uno slalom degno di una grande gimkana.

I due Consiglieri, dopo aver ricordato “che ormai da mesi sollecitano i necessari interventi, evidenziano che la manutenzione delle strade interne e dei loro rispettivi marciapiedi “è di competenza dell’Ente Comunale” e che, pertanto, è opportuno che con la dovuta urgenza la maggioranza reperisca i fondi necessari per la messa in sicurezza delle strade”. Ferrentino e Adornato, inoltre, dopo avere affermato “di aver registrato diverse lamentele, tornano a porre all’attenzione del primo cittadino e dell’ufficio tecnico l’urgente necessità di un intervento straordinario per l’effettuazione della pulizia e dello sfalcio lungo tutta la strada comunale di contrada Corica che, sostengono, soprattutto nel tratto iniziale, necessita di urgenti lavori di manutenzione e riqualificazione al fine di rendere sicura la transitabilità a tutti quei cittadini che quotidianamente la percorrono per raggiungere i loro terreni. Ma non basta perché ai lavori di messa in sicurezza di questa strada aggiungono anche quelli di pulizia straordinaria che bisogna effettuare lungo tutte le altre extraurbane di campagna che, tra le altre, interessano le contrade Mussari, Donnacà, Fiore, Cubasina, Vera, Curiace-Fiume Eia, Prachi, Febbraio, Fellari,Reschia-Crucedura, Mario-Prestia, Foresta, Iola, Skicala. Sul problema evidenziato i due Consiglieri chiedono che il sindaco dia una risposta scritta e faccia loro sapere quali, al momento, sono gli interventi programmati e, presubilmente quali sono i tempi previsti per i lavori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.