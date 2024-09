Stadio “Santoro” di Villa, la “guerra” continua: attacco a De Marco, “comunicato infelice e senza contenuti”

StrettoWeb

Non tende a placarsi l’ormai lunga polemica intorno allo stadio “Santoro” di Villa San Giovanni. Tutto è partito da una nota di chiarimenti da parte del Consigliere di minoranza Domenico De Marco, a cui ha risposto in maniera stizzita l’Amministrazione Comunale. Ieri la controreplica di De Marco, altrettanto seccata, mentre oggi arriva il comunica di Villa Futura, che a sua volta attacca il Consigliere.

“Ecco svelata la classifica del campionato “Giro di parole” che ha visto trionfare il consigliere di minoranza D. De Marco con il suo comunicato. Ebbene sì: se è vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire; se essere sportivi significa dare fiato – senza senso – a giochi di parole, il consigliere di minoranza De Marco vince su tutti. Del resto, nonostante la trasparente e coerente risposta fornita dall’Amministrazione comunale che spiega come sta gestendo una situazione paradossale ereditata sul tema degli impianti sportivi villesi, l’ “esperto” di sport, se così può dirsi, ha perso, ancora una volta, una grande occasione per tacere. Sì, perché come di consueto suole fare, è convinto di attaccare l’amministrazione senza entrare nel merito delle questioni. Quella che afferisce al suo comunicato è una questione che ha radici profonde e che tutti conoscono e forse solo l’ “esperto” non sa. (Per questo non entra mai nel merito?)”, si legge.

“Dunque appare quantomeno opportuno fare un’analisi per “compatire” – alla Latina maniera- il fiato che alimenta il suo dire. Pertanto ci si chiede, come mai procede in tal modo? – deve forse difendere scelte politiche scellerate di ex amministrazioni a lui care? – deve forse difendere ex amministratori che oggi guidano la minoranza? Non è dato sapere e non appare chiaro se le cose stanno davvero così o meno, dato che nel centro destra villese di porte scorrevoli (e non di calcio) ne abbiamo viste roteare senza fine”.

“Ovviamente l’”esperto” non ha neanche recepito le scelte declinate dall’Amministrazione in carica nel proprio comunicato che hanno consentito di adottare specifiche procedure e atti con competenza e programmazione e, ancora una volta, lui non ha fornito un eventuale apprezzatissimo contributo per risolvere una problematica che, dal suo punto di vista, riguarda la Città o chi in questo momento amministra, quindi lui che è l’”esperto”, per accalappiare qualche consenso, tira fuori delle pseudo considerazioni”, continua Villa Futura.

“Sullo stadio Santoro non c’è motivo di ripetere gli argomenti che il consigliere Cotroneo ha già espresso e che ribadisce negli incontri con le associazioni. Già, perché occorre ricordare all’”esperto” che il dialogo del Delegato allo sport e all’ impiantistica sportiva del comune di Villa San Giovanni è frequente con tutte le associazioni sportive che vengono costantemente aggiornate anche sulla questione stadio. Ed il suo impegno concreto sui temi di delega è riconosciuto da tutti e a tutti i livelli grazie alla sua dedizione. Siamo certi che molto presto fornirà i dettagli sulla questione del reperimento grottesco della documentazione”.

Alcuni numeri

“E adesso un po’ di numeri: è vero che (35.000,00 €) nella disponibilità del capitolo di riferimento del consigliere espresso da Villa Futura non sono una cifra risolutiva, ma non si può certo dimenticare da dove si è partiti (0 €). In altri termini, la vera sfida è stata aver potuto destinare un importo in bilancio che non era così scontato per gli effetti del dissesto finanziario in cui l’Ente si trovava e dal quale l’amministrazione in carica è riuscita brillantemente ad uscire – in circa 9 mesi – tenuto conto delle relative prescrizioni da piano di risanamento”.

“Potrebbe l’”esperto”, rendersi conto che leggere a bilancio queste cifre è già un risultato anche a fronte degli anni dello sperpero che hanno portato la nostra Città con “la Schiena” per terra?! E come potrebbe?!?!? Il suo è l’ennesimo comunicato infelice e senza contenuti. D’altronde l’unica cosa che gli riesce bene sono le riverenze per i politici di vertice e zero impegno per la Città”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.