Sparatoria a Milano: ucciso a coltellate un giovane di Rosarno

Un uomo è morto a seguito di una sparatoria che si sarebbe verificata questa mattina a Cernusco sul Naviglio (Milano). I fatti sarebbero avvenuti attorno alle 11 in via Nino Besozzi. Resta da chiarire la dinamica, al vaglio delle forze dell’ordine.

L’uomo di 36 anni, Antonio Bellocco, è stato ucciso a coltellate dal capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta 49 anni. Il tutto sembrerebbe sia scaturito da una lite che è poi degenerata in un colpo di pistola e successivamente in coltellate. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi.

Bellocco negli ultimi tempi si è avvicinato alla curva dell’Inter di cui fa parte Andrea Beretta e secondo i primi accertamenti la lite non dovrebbe essere collegati a motivi da stadio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’automedica ma per Bellocco non c’è stato nulla da fare mentre Beretta è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele a causa di una ferita da arma da fuoco alla gamba.

