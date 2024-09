Sicilia, Lollobrigida: “dare con i fatti una prospettiva chiara ai giovani”

StrettoWeb

“Noi non dobbiamo dare messaggi, dobbiamo dare fatti. Perché messaggi ed enunciazioni non servono a fare reddito. Chi lascia la Sicilia per andare verso i Paesi del Nord Europa, lascia una terra dove si vive bene, si mangia bene, c’è qualità della vita molto elevata. Mancano spesso servizi, manca la prospettiva della redditività corretta“. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a margine di un evento all’Expo DiviNazione che precede il G7 Agricoltura a Siracusa, sull’isola di Ortigia, rispondendo a una domanda su un messaggio da lanciare ai giovani che vanno via dalla Sicilia.

“A questo dobbiamo mirare e credo che se dovessimo arrivare a questo avremmo tanti giovani del Nord Europa che decideranno di venire invece in Sicilia a vivere come spesso avviene per tanti imprenditori che dal nord vengono qui perché capiscono cos’è importante viver bene e viver bene significa vivere in Italia”, conclude Lollobrigida.

