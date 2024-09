Scuolabus a Messina: “il servizio sarà garantito a tutti”

StrettoWeb

“Con riferimento a dichiarazioni recentemente diffuse a mezzo stampa sulla sospensione temporanea per alcune famiglie di fruire del servizio scuolabus per morosità, è necessario chiarire alcuni punti fondamentali al fine di fornire un’informazione completa e corretta”, evidenzia l’Amministrazione comunale di Messina e nell’assicurare il principio di parità di trattamento rende noto che: “Il servizio sarà garantito a tutti, e tutti saranno supportati”. “L’avviso pubblico per la partecipazione al servizio scuolabus – continua l’Amministrazione – descrive con chiarezza tutti i requisiti necessari, inclusi quelli relativi alla compartecipazione economica delle famiglie in base alle fasce ISEE, come stabilito dalla Deliberazione n. 237 del 22/08/2022 della Giunta Comunale di Messina. È inoltre previsto che le famiglie in condizioni di disagio sociale segnalate dal servizio sociale professionale, come tutti i servizi dell’azienda speciale, abbiano una priorità di accesso al trasporto scolastico, senza dover partecipare al bando pubblico, così da garantire un sostegno immediato a chi si trova in situazioni particolarmente delicate. Le quote di compartecipazione sono state pensate per essere notevolmente inferiori ai costi reali del servizio, al fine di sostenere le famiglie e rendere il servizio accessibile a tutti. La maggior parte dei beneficiari, risultati morosi, ha già regolarizzato la propria posizione. Pertanto, a chi completerà la procedura, il servizio sarà attivato tempestivamente”.

“Sospensione temporanea”

“È essenziale ribadire che, come dichiarato in fase di avvio del progetto, la sospensione è solo temporanea e non definitiva. L’azienda, in collaborazione con i servizi sociali, sta infatti monitorando attentamente ogni situazione per garantire che nessuna famiglia venga esclusa per condizioni di disagio non ancora segnalate. Fino ad oggi, non sono pervenute segnalazioni da parte dei servizi sociali riguardo i beneficiari sospesi. Si precisa inoltre che la graduatoria attualmente in vigore è provvisoria, come previsto dalla legge, e al termine delle verifiche necessarie sarà pubblicata quella definitiva. L’Amministrazione Comunale tiene a precisare che sono state stabilite quote accessibili che tengono conto delle diverse situazioni economiche delle famiglie, con l’obiettivo di ridurre al minimo la quota di compartecipazione“, sottolinea la nota.

“Inoltre, cogliamo l’occasione per ricordare che il servizio scuolabus è un servizio aggiuntivo che è stato riattivato dall’Amministrazione De Luca dopo un’interruzione di dieci anni e che l’attuale Amministrazione Basile ha continuato con impegno a garantire questo servizio essenziale, dimostrando costante attenzione alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli e ampliando ulteriormente la flotta dei mezzi. Messina Social City si impegna a garantire non solo il trasporto scolastico, ma anche un’ampia gamma di servizi, tra cui l’assistenza scolastica, interventi educativi e servizi di inclusione sociale, volti a ridurre le disuguaglianze e a supportare le famiglie più vulnerabili, al fine di contenere e monitorare episodi di dispersione scolastica. Il trasporto scolastico è solo una parte di questo ampio impegno, e chiunque si trovi in difficoltà può rivolgersi agli uffici competenti per trovare una soluzione adeguata alle proprie esigenze. Il Comune di Messina, in collaborazione con la Messina Social City, continua a lavorare quotidianamente per garantire che ogni bambino possa esercitare il proprio diritto allo studio, assicurando l’accesso a servizi essenziali e offrendo sostegno alle famiglie in difficoltà per prevenire la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione sociale”, conclude la nota.

