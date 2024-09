Serie D, Siracusa-Zenga: è fatta. Indizio social nostalgico, l’ex portiere arriva in città

StrettoWeb

Dall’indiscrezione all’ufficialità, tutto in pochi giorni. Walter Zenga ha detto sì: è un nuovo dirigente del Siracusa, ambiziosa compagine che milita nel girone I di Serie D e considerata da tanti addetti ai lavori la grande favorita al salto di categoria. “L’amore” tra l’ex portiere e la società siciliana è nato questa estate, quando il Presidente aretuseo Ricci ha incontrato Zenga a “Calciomercato – L’Originale” di Sky Sport, di cui era ospite. La kermesse, che ha girato l’Italia, è stata anche in Sicilia.

Da lì i contatti, sempre più intensi, fino alla proposta, che oggi diventa ufficiale con un bell’indizio social abbastanza nostalgico. Nella pagina Facebook, infatti, il Siracusa ha postato una grafica indicativa con l’uomo ragno, una bandiera tricolore e una maglia che è un misto tra Italia e Siracusa. La frase “Dritta sicura, si mormora che…” è poi una storica strofa di “Hanno ucciso l’uomo ragno” di Max Pezzali. “Uomo ragno” nomignolo con cui, comunemente, era definito il portiere Walter Zenga. Il tricolore invece è legato al suo passato in Nazionale.

Zenga è arrivato allo stadio De Simone questa mattina proprio insieme al Presidente Ricci. Da ricordare che per lui non è la prima volta in Sicilia: tra 2008 e 2009 è stato infatti l’allenatore di Catania e Palermo.

