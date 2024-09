Serie D, risultati Coppa Italia: vincono solo le squadre di casa, ok Siracusa e Scafatese

StrettoWeb

Antipasto del campionato. A una settimana dall’inizio, le squadre del girone I di Serie D si sfidano in Coppa Italia. Nel pomeriggio in campo diverse compagini che da giorno 8 cominceranno a battagliare nel raggruppamento calabro-siciliano, con l’aggiunta di qualche campana, anche ambiziosa.

Tra i risultati odierni, spicca il 4-0 dell’Akragas al Licata. Tuttavia, c’è solo il segno 1: vincono solo le squadre di casa, di quelle in trasferta non segna nessuno. Successi di misura per Paternò, Enna e Siracusa, che battono 1-0 rispettivamente Igea Virtus, Castrumfavara e Ragusa. 2-0 Reggina alla Vibonese e 2-0 Scafatese alla Puteolana.

Risultati Coppa Italia Serie D

Paternò-Igea Virtus 1-0

Akragas-Licata 4-0

Enna-Castrumfavara 1-0

Scafatese-Puteolana 2-0

Reggina-Vibonese 2-0

Siracusa-Ragusa 1-0

