Serie D, il Locri ufficializza l’ex Reggina Zucco

StrettoWeb

Emanuele Zucco è un nuovo calciatore del Locri. Lo comunica lo stesso club, annunciandolo sui canali ufficiali. Il giocatore ha lasciato la Reggina la settimana scorsa, promesso sposo della società jonica. Ora l’ufficialità. “L’A.C. Locri 1909 è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del giovane centrocampista Emanuele Zucco, classe 2004, nato il 10 gennaio a Locri. Un talento puro e un vero orgoglio del nostro territorio, Zucco approda nella nostra squadra con un curriculum di tutto rispetto, avendo vestito la maglia della Reggina 1914, dove ha completato l’intero percorso nelle giovanili fino a raggiungere la prima squadra”.

“Cresciuto calcisticamente nella Reggina – si legge ancora – Zucco ha dimostrato fin da giovane un talento e una versatilità che lo hanno portato a farsi notare in ogni categoria in cui ha militato. La sua esperienza con la storica società di Reggio Calabria è stata una tappa fondamentale nella sua crescita come calciatore e persona, consolidando il suo ruolo come centrocampista polivalente, capace di adattarsi a diverse situazioni tattiche con grande intelligenza e visione di gioco”.

“Per l’A.C. Locri 1909, l’arrivo di Emanuele Zucco rappresenta non solo un significativo rinforzo sul campo, ma anche un ritorno a casa per un giovane che incarna i valori e la passione della nostra terra. Essere la sua nuova squadra è per noi motivo di immenso orgoglio, e non vediamo l’ora di vederlo indossare i colori amaranto e scendere in campo sotto l’emblema del cavallo alato”.

“Con questa acquisizione, il Locri conferma ancora una volta il suo impegno a valorizzare i talenti del nostro territorio, puntando su giovani promettenti che, con il loro contributo, potranno scrivere pagine importanti nella storia della nostra società. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Emanuele Zucco. Il presidente dell’A.C. Locri 1909, Cesare Polifroni, che si è mosso personalmente pizzando questo colpo con volontà presidenziale, gli augura ulteriormente una stagione ricca di successi e soddisfazioni, certo che saprà regalare ai nostri tifosi emozioni indimenticabili”, si conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.