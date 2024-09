Serie B, Pippo Inzaghi gongola e vola: il suo Pisa vince a tavolino il match di Cittadella. Come cambia la classifica

StrettoWeb

Pippo Inzaghi gongola. E vola in classifica. Il suo Pisa, già in vetta alla graduatoria di Serie B per via del grande avvio di torneo, ha anche ottenuto il +3 a tavolino dal match di Cittadella, giocato lo scorso 27 agosto. La gara era terminata 1-1 sul campo, ma nel secondo tempo della sfida l’allenatore dei veneti Gorini aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara.

Per questo la “Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando alla società A.S. Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con il Pisa dello scorso 27 agosto con il punteggio di 0-3”. Così facendo, i toscani ottengono due punti in più, mentre il Cittadella ne perde uno. Inzaghi va così a +4 dalla seconda, lo Spezia. E’ ancora prestissimo, ma è già un piccolo segnale dal campionato.

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 12 Sassuolo 11 Cremonese 10 Mantova 10 Brescia 9 Sudtirol 9 Modena 8 Bari 8 Cesena 8 Reggiana 8 Palermo 8 Juve Stabia 8 Cittadella 7 Salernitana 7 Catanzaro 6 Sampdoria 5 Cosenza 4 Carrarese 3 Frosinone 3

