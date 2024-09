Schillaci, la Reggina, i derby dello Stretto, il tifo per il Messina e le “bancarelle sottosopra”

StrettoWeb

Tutta Italia ricorda Totò Schillaci. Nato a Palermo, emblema della determinazione, grinta e semplicità siciliana e del Sud, ha fatto sognare un paese intero nell’estate di 34 anni fa, con i suoi gol nelle “Notti Magiche”. Oggi, quindi, lo piangono tutti, suoi tifosi ma anche rivali. E tra i rivali, per forza di cose, c’era anche la Reggina, con i suoi supporters. Schillaci ha militato nel Messina dal 1982 al 1989, incrociando gli amaranto nei caldi derby dello Stretto degli anni ’80. Nel suo ultimo, nella stagione ’88-’89, segnò due gol alla Reggina al “Celeste”, pochi mesi prima dei Mondiali di Italia 90.

Il pensiero di Giusva Branca

E di quella gara, di quei due gol, della rivalità di allora, hanno parlato in tanti, a Reggio Calabria. Come ad esempio Giusva Branca, giornalista ed ex dirigente della Reggina. “CARO TOTÒ SCHILLACI, NO, NON SARANNO LE TUE “NOTTI MAGICHE” A MANCARMI. A me non mancherà quello delle notti magiche, il centravanti della Juve e neppure quello dell’Inter. A me manca – già da un po’, in verità – il simbolo di quel Messina di Franco Scoglio che fece impazzire noi di Reggio all’alba dei miei 18 anni, ho ancora nelle orecchie il coro del “Celeste”: “Totògol, Totògol, Totogòl…Totògol, Totògol, Totògoool…”

A me mancherà quello che invidiavamo per capacità realizzative e di aggregazione intorno a se stesso, caratterizzata da un’empatia con la sua gente figlia della semplicità, qualcuno ha detto dell’ignoranza. Quella semplicità e ignoranza sulla quale la stampa nazionale montò un caso quando, con la maglia della Juve, in campo disse a un avversario del Bologna “ti faccio sparare”. E giù col pistolotto sulla differenza semantica e sociocriminale tra “ti sparo” e “ti faccio sparare”, senza nessun riguardo verso il fatto che in campo (allo stesso modo tra il torneo dei bar e la finale di coppa del Mondo) se ne dicono infinite di stronzate, senza comprendere neppure il significato di ciò che si pronuncia. No, non mi mancherà l’eroe delle “notti magiche”, quello che Giannini inseguì sulla pista d’atletica del “San Paolo” di Napoli dopo il suo quinto gol consecutivo (all’Argentina) urlandogli: “A Totò, ma che culo c’hai?????”.

Piuttosto mi mancherà quello che – consapevole della reale valenza di certe parole in certi contesti – sorrideva alle curve intere che gli cantavano “…ruba le gomme, Schillaci ruba le gomme…”, perchè in tutto ciò e anche nella faccia di ‘mpigna con la quale guardò lo spicchio di tifosi amaranto al “Celeste” dopo aver messo a segno la doppietta che sconfiggeva la Reggina e le imponeva la frenata nella corsa promozione verso la A trovo una cifra di umanità (con tutti i limiti che la costituiscono) senza pari. Si, mi mancherà la genuinità dell’umile uomo di Palermo che fece sognare Messina, mangiare i gomiti a Reggio e poi portò quasi in Paradiso tutta l’Italia… “Con Massimino, Totò Schillaci, ma quanta mxxxa nella curva dei buddaci”… questa te la ridedico io, ora, con grande, infinito affetto e riconoscenza. Da avversario piegato dai tuoi gol. W il football, W Totò Schillaci”.

Palmara: “ti ho maledetto, ma mi hai fatto anche sognare”

Italo Palmara, il Presidente del Movimento Reggio Futura, scrive così: “Ti ho maledetto per quella doppietta che a Messina hai rifilato alla mia Reggina e ancor di più quando sei passato alla Juve, ho spesso ironizzato sul tuo rapporto conflittuale con la grammatica italiana e su quel coro che i tifosi avversari ti cantavano in tutti gli stadi (“ruba le gomme”), ma ti ho anche amato per le notti magiche che ci hai fatto vivere a Italia 90 e per tutti i gol che hai segnato in nazionale. E oggi che, purtroppo, non sei riuscito a vincere la tua partita più importante, la partita della vita, piango la tua scomparsa. Ciao Totò Schillaci. Riposa in pace”.

La confessione a Comandè

L’imprenditore Domenico Comandè, invece, svela un retroscena confessatogli dallo stesso Schillaci, in un’occasione: “Dieci minuti prima gli avevo confessato di essere stato io ad avergli lanciato addosso la transenna a Messina.. si era messo a ridere e mi aveva detto “prima cercasti di ammazzarmi e adesso ti vò fari a fotu cu mmia..?!?”. Un caffè insieme e una breve passeggiata per Reggio, mi fecero scoprire un ragazzo umile, garbato, disponibile con tutti e che mi confidò di non avere comunque MAI, da buon palermitano, tifato Messina.. Ciao Totò..”.

Il racconto di un tifoso che difese il giocatore

Non è reggino, ma il suo racconto è comunque da evidenziare. Stiamo parlando del tifoso Armando Brigandi, che così scrive sui social. “Qualcuno o forse pochi non lo sanno. Nel 1990 sono andato a vedermi la gara di F1 a Imola. Un coglione con la bancarella aveva un bel cartello con scritto SCHILLACI VAI A RUBARE LE GOMME. Comunque per non portarla alla lunga ho fatto discussione gli ho girato la bancarella sottosopra ed altro. Insomma sono rimasto con un biglietto in tasca della tribuna Fiat centrale. In una stanza della polizia. Voi direte le carte macchiate? NO. MA nonostante tutto ero felice di aver difeso UN SICILIANO. Sono stato sempre testa calda… Ancora avevo i capelli neri.. RIPOSA IN PACE TOTÒ…”.

