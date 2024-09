Salernitana-Catanzaro, Caserta sugli infortunati e non solo: “la classifica? Ora lascia il tempo che trova…”

StrettoWeb

“Dopo una vittoria si vede tutto positivo, dopo una sconfitta si tende a vedere tutto negativo, ma noi dobbiamo pensare al progetto, al percorso da fare”. Parole e musica di mister Fabio Caserta alla vigilia di Salernitana-Catanzaro. Prima di passare alla sfida di domani, un passaggio sulla sconfitta interna beffa contro la Cremonese. “Nel primo tempo abbiamo sofferto la qualità dell’avversario, ma nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento e questo ci ha permesso di fare meglio”.

In merito alla sfida dell’Arechi, invece, “la Salernitana segna tanto ma subisce anche tanto, quindi è importante non concedere spazi”. E sulla questione infermeria è confermata la pesante assenza di Iemmello, mentre Coulibaly sta bene e Situm verrà valutato fino all’ultimo secondo. “La Mantia? Si può allenare al massimo ogni giorno, ma ciò che gli manca è la continuità nelle partite. Sta comunque meglio rispetto al suo arrivo, e con il tempo ritroverà la sua condizione ideale”.

“La classifica lascia il tempo che trova in questa fase iniziale. È importante pensare alla crescita della squadra e ai progressi che stiamo facendo. Il nostro obiettivo dichiarato è la salvezza, e dobbiamo lavorare partita dopo partita per raggiungerla. Non dobbiamo esaltarci per un risultato positivo, né abbatterci per uno negativo. Il nostro compito è lavorare sulla prestazione, sulla crescita e sulla continuità”, ha aggiunto.

