Saladini “esce dal guscio”, dopo la Reggina ora si rilancia con MeglioQuesto: “continuiamo a scrivere la storia”

“Esce dal guscio”, dopo oltre un anno di silenzio e letargo. Pubblicamente, l’ultima uscita pubblica di Felice Saladini – a memoria – dovrebbe essere stata quella a Sportitalia, dove si mostrava bello abbronzato e continuava a ingannare quei pochi che ancora gli credevano. C’era ancora la Reggina di mezzo, anche se nel frattempo era stato capace di far arrabbiare un certo Pippo Inzaghi oltreché una piazza intera. I risultati? Li conosciamo. Reggina svenduta e abbandonata, trattata come l’ultimo dei giocattoli usa e getta da conservare (e dimenticare) nei fondi di magazzino.

Oggi Felice Saladini si rilancia, ma con la sua MeglioQuesto. “Si apre una nuova stagione per il gruppo. Si dovrà continuare a lavorare per dar seguito all’aumento di capitale appena deliberato in assemblea e alla riorganizzazione societaria già avviata. La società necessita, oggi, di una governance con competenze tecniche e specializzazioni in processi di ristrutturazione del debito per l’attuazione del piano”. Questo uno dei punti chiave della lettera del fondatore di Saladini a dipendenti, collaboratori, clienti, partner, azionisti e stakeholder inviata a oggi in seguito al consiglio di amministrazione della società ha nominato Presidente Alberto Dell’Acqua e amministratore delegato Mauro Girardi e come direttore generale il fondatore della società Felice Saladini. Nel corso del cda è stato conferito ad illimity Bank S.p.A. l’incarico di EGA (Euronext Growth Advisor).

Il fondatore della società quotata su Euronext Growth Milan, che gestisce il phygital marketplace, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, torna a scrivere a stakeholder e shareholder a poco più di due mesi dalla sua nomina a Presidente e Amministratore Delegato di MeglioQuesto. Saladini analizza poi il lavoro fatto in questi mesi: “In queste lunghissime settimane abbiamo dato il via al piano di risanamento dell’azienda. Appena rientrato in Cda ho lavorato per avere al mio fianco importanti esperti del mondo della ristrutturazione aziendale che mi aiutassero, dapprima, ad identificare e cristallizzare la situazione in cui ci trovavamo, e poi, alla costruzione di un piano di rilancio del gruppo”.

“Gli obiettivi erano chiari: migliorare le performance di business, ristrutturare il debito e far tornare il titolo in negoziazione nel mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Sin dai primi giorni abbiamo trovato criticità che hanno imposto una cura drastica con l’obiettivo di riportare rapidamente l’azienda a guadagnare ai livelli storici ed in linea con il nostro mercato. Una cura che abbiamo voluto prima realizzare e poi comunicare e che siamo riusciti a realizzare alcune settimane prima di quanto previsto inizialmente”.

“Abbiamo cessato le attività che non erano in linea con i risultati attesi e quelle non strategiche per il nostro gruppo, aiutando i nostri clienti e partner a riorganizzare le attività. Abbiamo orientato il gruppo verso lo sviluppo delle attività commerciali, da cui siamo nati e per cui i clienti ci riconoscono enorme valore. Non è stato un lavoro semplice, soprattutto quando di mezzo ci sono tante persone a cui sono stati chiesti enormi sacrifici. Ma, ancora una volta, la coesione del gruppo ha fatto la differenza”.

“Con l’obiettivo di semplificare i processi, abbiamo ottimizzato la struttura manageriale e le funzioni di staff ottenendo un importante saving sui costi e, grazie al lavoro dei nostri sviluppatori, abbiamo valorizzato le automazioni che abbiamo costruito. Abbiamo lavorato per ristabilire le relazioni con i nostri partner, condividendo con trasparenza ciò che abbiamo vissuto per affrontare insieme il nostro nuovo percorso all’insegna dello sviluppo commercial. Oggi, i nostri canali commerciali, fisici e digitali, sono – scrive Saladini- pienamente ristabiliti e continuano a generare soddisfazione per clienti e partner. Grazie al lavoro degli advisor legali e finanziari siamo riusciti ad attivare velocemente la procedura di composizione negoziata della crisi avviando, nel frattempo, il dialogo con i creditori della società”.

“A seguito della nomina dell’esperto da parte della Camera di Commercio di Milano si dovranno, adesso, avviare tutte le negoziazioni delle posizioni debitorie secondo le procedure previste dalla normativa. Sapevamo tutti che uno dei tasselli fondamentali per la società ed i suoi stakeholder sarebbe stata la riammissione allo scambio del titolo per cui, da subito, l’obiettivo era trovare un EGA. Sono allora iniziate varie interlocuzioni con potenziali advisor e illimity Bank ha deciso di darci la sua fiducia che ci consentirà di ritornare in negoziazione sul mercato azionario con l’approvazione del bilancio 2023″.

“Negli anni ho sempre puntato sull’ingresso di manager nella società per portare competenze e visione e per questa ragione ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal consiglio di amministrazione per consentire l’ingresso del dottor Mauro Girardi, un grande professionista e un grande esperto di ristrutturazioni aziendali. Oggi abbiamo un Cda di grande livello: Mauro Girardi, è amministratore delegato di Borgosesia, Alberto Dell’Acqua, è professore ordinario all’Università Bocconi e membro di importanti Cda e Antonio Cattaneo, già senior partner in Deloitte. Parallelamente il gruppo ha bisogno di tornare ad essere concentrato sulla gestione e sullo sviluppo del business ed io intendo continuare ad offrire il mio contributo, come Direttore Generale, proprio in questa direzione. Abbiamo l’obiettivo di essere sempre più vicini ai bisogni dei clienti e sempre più innovatori sul mercato”.

“Il lavoro di queste settimane – conclude Saladini – ha gettato le basi per il rilancio del gruppo. Grazie alla coesione mostrata dagli azionisti durante l’ultima assemblea, con la fiducia di partner e clienti, e grazie al lavoro di tutte le persone che operano ogni giorno con grande impegno ed entusiasmo nel nostro Gruppo, sono certo che MeglioQuesto potrà continuare ad affermarsi leader nel mercato in cui operiamo e proseguire nella storia di successo che ho iniziato a scrivere quindici anni fa quando ho fondato la società”.

