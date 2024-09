Ryanair chiede al governo Meloni di abolire l’addizionale in tutt’Italia: “l’esempio virtuoso è la Regione Calabria per l’Aeroporto di Reggio”

StrettoWeb

L’amministratore delegato del gruppo Ryanair Michael O’ Leary chiede al governo e agli enti locali di “abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti” come hanno fatto a Trieste e a Reggio Calabria“. A suo avviso la sua abolizione “consentirebbe agli aeroporti italiani di godere di una rapida crescita del traffico, dei visitatori e dei posti di lavoro nei prossimi anni“. Ryanair è pronta a rispondere “con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia aggiungendo 40 nuovi aeromobili“, generando “oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1500 posti di lavoro nelle regioni italiane”.

“Il governo continua a danneggiare l’occupazione e la crescita del turismo in Italia con la sua onerosa addizionale municipale, che rende i viaggi aerei in Italia più costosi rispetto ad altre destinazioni turistiche dell’Ue come Spagna, Portogallo e Grecia.” Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, in conferenza stampa, presentando il programma per l’inverno 2024 da Roma. “L’addizionale municipale va abolita”, ha sottolineato O’Leary.

Ryanair, O’Leary: “non ci interessano slot a Linate”

“Non siamo interessati agli slot di Linate“, che verranno liberati dopo l’operazione Ita-Lufthansa dalle due compagnie. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, in conferenza stampa, presentando il programma per l’inverno 2024 da Roma. “Vogliamo crescere a Malpensa e saremmo interessati agli slot che eventualmente Easyjet lascerà per andare a Linate“, ha spiegato il numero uno del gruppo irlandese.

Ryanair, O’Leary: “alzare la soglia del numero dei voli a Ciampino”

“Avremo 13 nuove rotte da Roma e chiederemo al governo di alzare il tetto del numero dei voli a Ciampino, in vista del Giubileo“. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, in conferenza stampa, presentando il programma per l’inverno 2024.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.