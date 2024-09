ROCA Italia alla Biennale dello Stretto 2024: dialogo su sostenibilità, responsabilità e generosità

StrettoWeb

Roca Italia sostiene la seconda edizione della Biennale dello Stretto, che si terrà dal 18 settembre al 14 dicembre 2024. L’evento internazionale, concepito come una piattaforma di dialogo culturale e creativo, si sviluppa tra Campo Calabro, Reggio Calabria e Messina, abbracciando il Mediterraneo come crocevia di culture e scambi. Al centro della manifestazione, il Forte Batteria Siacci di Campo Calabro e due temi centrali: “Tre Linee d’acqua” e “Città del futuro”.

In questo contesto, Jacopo Bugatti, Managing Director di Roca Italia, prenderà parte al Talk dal titolo “Abitare e Prendersi Cura / Responsabilità e Generosità: Approccio Culturale alla Sostenibilità”, un’occasione di riflessione e scambio su come l’architettura e il design possano integrarsi con l’impegno ambientale, la cura del territorio e la responsabilità sociale.

Un approccio culturale alla sostenibilità

Il tema del talk esplora il concetto di “abitare” in un senso ampio e profondo: non solo come vivere uno spazio, ma come prendersi cura degli ambienti in cui viviamo, con un atteggiamento di responsabilità e generosità. Questi valori sono centrali nella filosofia aziendale di Roca, che da sempre coniuga innovazione e sostenibilità, sviluppando soluzioni che promuovono un uso efficiente delle risorse, in particolare dell’acqua.

Jacopo Bugatti contribuirà al dibattito portando l’esperienza di Roca e la sua visione su come un approccio culturale alla sostenibilità possa essere la chiave per affrontare le sfide ambientali globali. “Abitare consapevolmente e prendersi cura delle risorse naturali è un principio che guida tutte le nostre azioni – afferma Bugatti –. In Roca, promuoviamo da decenni l’idea che la sostenibilità non sia solo un obiettivo industriale, ma una responsabilità culturale e sociale che tocca tutti noi”.

Roca: un impegno concreto per la sostenibilità

Roca ha sviluppato un rapporto privilegiato con l’acqua e le risorse naturali, integrando nel proprio DNA aziendale una consapevolezza ambientale che va oltre la semplice produzione.

Il Gruppo Roca continua a rafforzare il suo impegno per la sostenibilità attraverso un approccio integrale che abbraccia tutte le sue operazioni. Entro la fine del 2023, l’azienda ha raggiunto traguardi significativi, tra cui una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 di Scope 1 e 2 rispetto al 2018 e il dimezzamento dei rifiuti generati nello stesso periodo. Inoltre, l’intensità dell’uso di energia è stata ridotta del 57%, sempre rispetto al 2018, dimostrando un miglioramento notevole nell’efficienza energetica delle sue operazioni.

L’implementazione di piani ambiziosi come quelli per la Neutralità Idrica e la Circolarità ha permesso al Gruppo di rispettare la propria roadmap verso un futuro più sostenibile. Nel 2023, Roca ha segnato un altro traguardo storico con l’avvio del primo forno a tunnel elettrico al mondo per la produzione di ceramica sanitaria, presso il suo stabilimento di Gmunden, in Austria. Questa innovazione pionieristica ha trasformato l’impianto nel primo al mondo dedicato alla produzione di ceramica sanitaria a emissioni nette zero, un passo decisivo verso la rivoluzione ecologica del settore.

Grazie a questi progressi, Roca si è posizionata nel top 3% delle aziende globali per performance di sostenibilità, ricevendo la Medaglia d’Oro da Ecovadis, un riconoscimento prestigioso che sottolinea l’impatto positivo delle sue iniziative ambientali. Questi risultati confermano la volontà del Gruppo di raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2045, guidando il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

Questi elementi sono alla base del contributo che Roca intende portare alla Biennale dello Stretto, partecipando attivamente al dibattito su come l’industria possa abbracciare una cultura della sostenibilità a beneficio del pianeta e delle generazioni future.

Una collaborazione che unisce visioni e valori

La partecipazione di Roca alla Biennale dello Stretto rappresenta non solo un impegno concreto per sostenere un evento che condivide i suoi stessi valori, ma anche un’opportunità per riflettere su come il design, l’innovazione e la responsabilità ambientale possano intrecciarsi in una visione comune per un futuro sostenibile.

