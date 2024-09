Regionali Umbria, Proietti: “puntiamo sulla sanità, è una nostra priorità”

StrettoWeb

“Vogliamo proporre una nostra idea di Umbria, che cresce, bella, che faccia tornare i giovani e chi non va a votare da troppo tempo a interessarsi di politica”. E’ quanto ha detto Stefania Proietti, candidata presidente della Regione per centrosinistra e civici, intervenuta alla festa regionale dell’Unità.

“Non commento tanto gli altri – ha detto ancora Proietti – ma guardiamo a quello che vogliamo proporre noi per l’Umbria del domani, prossima e vicina agli altri. La nostra preoccupazione è raggiungere tutti gli umbri e le umbre uno per uno nel loro territorio”.



La candidata ha poi annunciato che “la battaglia sarà per una sanità vicina e prossima”. “Quando la vita umana entra in discussione per le liste di attesa non possiamo non dire niente” ha affermato Proietti. “Le risorse sono poche, è vero – ha proseguito – ma bisogna decidere dove metterle perché ci sono priorità assolute”.

