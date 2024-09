Regionali Umbria, Lupi: “Noi Moderati vera novità delle regionali”

StrettoWeb

Maurizio Lupi ha aperto in Umbria la campagna elettorale di Noi Moderati – Civici per l’Umbria in vista delle prossime elezioni regionali. Il leader nazionale del partito, intervenuto alla sala della Partecipazione a palazzo Cesaroni, a Perugia, ha sottolineato che la formazione “sarà la vera novità di queste elezioni in Umbria”.

“Siamo a sostegno della presidente uscente, Noi Moderati darà un contributo fondamentale per la vittoria”, ha detto Lupi secondo cui il “simbolo condiviso non è la somma di due, ma la natura della quarta forza politica nazionale che sostiene il centrodestra”.

