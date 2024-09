Regionali, Donzelli: “in Umbria non si può tornare indietro”

StrettoWeb

Per il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli “in Umbria non si può tornare indietro”. Lo ha detto a margine della Festa tricolore dell’Umbria a Santa Maria degli Angeli di Assisi. “L’Umbria – ha aggiunto – ha fatto passi avanti importanti. Penso all’aeroporto, al turismo, all’infrastrutture e all’economia”.

“Il centrodestra – ha sottolineato Donzelli – è una coalizione forte e unita. Dall’altro lato vediamo un campo largo che mette insieme tutto e il contrario di tutto, dai boyscout ai centri sociali. Non possono governare e non possono mantenere questa solidità che può portare a un futuro vero per l’Umbria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.