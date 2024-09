Regionali, Rizzo e Toscano candidati presidente in Umbria e Liguria

StrettoWeb

“Anche Bandecchi entra nella dicotomia destra-sinistra, due facce della stessa medaglia. Democrazia sovrana popolare è l’unica reale forza politica che si batte realmente per una vera alternativa di sistema. Marco Rizzo in Umbria e Francesco Toscano in Liguria possono rappresentare quello che è successo ieri in Turingia-Sassonia e oggi può arrivare in Italia“. E’ quanto ha affermato Marco Rizzo, candidato alla carica di governatore dell’Umbria per Dsp.

“Occorre una rivincita popolare sulle elites globali, sulle multinazionali, sui privatizzatori della sanità pubblica che hanno i loro servitori nelle istituzioni. Noi vogliamo ribaltare il tavolo”, conclude Rizzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.